На смену якудза приходят токурю

26 мая 2025 | 22:21 , ТГК Головнин из Токио

Экзотические гангстеры-якудза с их шрамами через все лицо, отрубленными фалангами мизинцев, затейливыми татуировками по всему телу и вычурными костюмами по нормам бандитского шика уступают первенство в преступном мире Японии практически незаметным бандам нового типа, многие члены которых чаще всего даже никогда друг друга не видели. Эти группы отличаются текучим непостоянным составом, куда исполнителей анонимно нанимают через теневые интернет-сайты для любителей срубить деньжат на разовом дельце.

По данным полиции, в 2024 году в таких бандах нового типа (они сокращенно называются «токурю», что в вольном переводе означает анонимная преступная группа с текучим составом) одномоментно состояло более 10 тысяч человек. Примерно 4 тысячи из них нанимались через интернет для выполнения разовых заданий. Другие члены таких группировок заняты обеспечением логистики, выявлением объектов для краж и грабежа. Исполнителям через закрытые чаты дают детальные инструкции для совершения преступлений, включая пути отхода. Важная часть деятельности таких групп – нелегальные интернет-казино, телефонные мошенничества (в Юго-Восточной Азии работают колл-центры, выманивающие деньги у доверчивых японских стариков и старушек).

«Токурю» в прошлом году совершили ряд громких грабежей с применением насилия, большое количество краж, реализовали много жульнических схем. Общий ущерб составил почти 200 миллиардов иен – около 1.4 миллиарда долларов. Трудность борьбы с такими бандами во многом связана с тем, что их руководители глубоко законспирированы, незаметны и зачастую действуют из-за границы. Одного такого, кстати, некоторое время назад депортировали с Филиппин.

Короче, Главное полицейское управление Японии, похоже усматривает теперь в «токурю» главную угрозу – с октября против них в Токио заработает специальное усиленное подразделение. В него свезут лучших следователей со всей страны, поначалу – человек двести. Одновременно на задний план уходят операции против классических якудза, численность которых в прошлом году упала до абсолютного минимума – до 18,8 тысячи человек. Классические бандюганы стареют, они хорошо изучены, находятся под непрерывным нажимом со стороны полиции, им и близко не удается сейчас собирать такие крутые миллиарды, как незаметным «токурю» эпохи интернета.