Богуслаев счастливо избавился от европейских санкций

05 июня 2025 | 12:14

Европейский суд отменил санкции против Вячеслава Богуслаева. Судьи решили, что имя бывшего президента "Мотор Сич" должно быть исключено из списка санкций ЕС. Об этом рассказал адвокат Богуслаева Степан Тесля со ссылкой на судебное решение.

Экс-руководитель "Мотор Сич" просил у Европейского суда отменить решение Совета ЕС, которым в 2024 году его оставили в списке санкций (замораживание активов). Также Богуслаев хотел взыскать с Совета ЕС миллион евро за моральный ущерб.



В результате 4 июня состоялся суд, который частично удовлетворил требования бывшего президента "Мотор Сич". Суд признал, что Совет ЕС не имел достаточных доказательств для дальнейшего применения ограничительных мер в отношении Богуслаева. По мнению судей, доказательства, на которые опирался Совет ЕС при оставлении его в списках, касались событий до 2022 года и не подтвердили его причастности после ареста.



Таким образом, решением суда имя Вячеслава Богуслаева должно быть исключено из списка лиц, в отношении которых применяют санкции ЕС. Требование о компенсации морального вреда было отклонено, поскольку, по словам адвоката, Богуслаев не предоставил достаточных доказательств реального ущерба, а сам факт отмены санкций и так является достаточной компенсацией.



Напомним, в октябре 2022 года Богуслаева задержали правоохранители в рамках уголовного производства относительно незаконных поставок со стороны "Мотор Сичи" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. В ноябре этого же года Богуслаева уволили со всех должностей в "Мотор Сич", а предприятие было национализировано.



Позже ЕС наложил санкции на Богуслаева по обвинениям в поставках двигателей для российской армии, поддержке действий, подрывающих независимость Украины, и сотрудничестве с боевиками "ДНР".



Бывший президент "Мотор Сич" был не согласен, утверждая, что после ареста и освобождения он не мог влиять на деятельность компании или поддерживать российскую армию, а доказательства Совета ЕС касаются событий до 2022 года. Но Совет ЕС настаивал на обратном и в 2024 году все же оставил его в санкционном списке.