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Богуслаев счастливо избавился от европейских санкций
05 июня 2025 | 12:14
Европейский суд отменил санкции против Вячеслава Богуслаева. Судьи решили, что имя бывшего президента "Мотор Сич" должно быть исключено из списка санкций ЕС. Об этом рассказал адвокат Богуслаева Степан Тесля со ссылкой на судебное решение.
Экс-руководитель "Мотор Сич" просил у Европейского суда отменить решение Совета ЕС, которым в 2024 году его оставили в списке санкций (замораживание активов). Также Богуслаев хотел взыскать с Совета ЕС миллион евро за моральный ущерб.
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