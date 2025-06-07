Україна створила засіб швидкої доставки вибухівки рашистам

Ракета пролетіла майже 300 км і вразила російський командний пункт. Зараз її запускають у серійне виробництво. Бойова частина ракети 400 кг. Адміністрування робіт по ракеті системно розпочалось в 2024 році. 💬 «В середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні - майже 300 км подолала ракета і знищила російський командний пункт, і дуже важливо, що це бойове використання». «Не знаю, скільки ракет можна очікувати за місяць, за рік, - думаю, що буде нарощуватися дуже потужно. Боєголовка цієї ракети - за 400 кг і це дуже потужний арсенал. Для порівняння - нова американська балістична ракета - це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі».

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