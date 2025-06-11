ТЕМА

У США назріває національний бунт

11 июня 2025 | 11:38

❗️У США готуються до найбільшого протесту проти Трампа під назвою «Без королів».


Акція охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька інших країн. Організатори очікують участь мільйонів людей

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