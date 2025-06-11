Украинский дезертир подрезал пятерых в Амстердаме 11 июня 2025 | 10:42 распечатать [0] комментарии [0] Подозреваемым в ножевом нападении на прохожих в центре Амстердама в марте 2025 года оказался украинский дезертир, который хотел попасть в европейскую тюрьму. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил нидерландский вещатель NOS.

По данным медиа, 30-летний военнослужащий Роман Д. дезертировал, когда находился в отпуске за границей. В начале этого года военный сообщил командованию, что хочет уехать к матери в Чехию, после чего ему согласовали отпуск. Однако он не поехал к матери - она говорит, что не разговаривала с сыном с начала полномасштабного вторжения. Нидерландская полиция сообщила женщине, что Роман приехал в Нидерланды прямо из Украины. Бывшие собратья Романа Д. рассказали, что еще до выезда из Украины военный неоднократно говорил о желании оказаться в европейской тюрьме. «Он часто говорил, что хочет убить кого-то в Норвегии, чтобы попасть в тюрьму и там о нем заботились бы до конца жизни. Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение. Он давно демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так», – рассказал бывший командир подозреваемого Юрий Малюта. Командир общался с Романом Д. весной, когда тот сообщил, что находится в Польше и в Украину не вернется. Заместитель командира Виктор Быстрык вспомнил случай, когда вечером сидел с Д. у костра и они говорили о планах на послевоенный период. Тогда Роман сказал: «Я собираюсь в тюрьму в Европе. Там хорошо кормят и комфортно, ничего не нужно делать. Тогда военные приняли слова Романа как шутку. Уже 27 марта 30-летний украинец ранил ножом пятерых человек вблизи площади Дам в Амстердаме. Полиции Нидерландов не сразу удалось установить личность задержанного, поскольку у него были документы на разные имена. Следователи выяснили, что это были поддельные удостоверения пятерых собратьев Романа – впоследствии с ними как со свидетелями связался украинский Минюст. Роман Д. родом из поселка Сартана в Донецкой области – ныне оно оккупировано Россией. Поэтому у следствия возникло предположение, что нападение с ножом может быть частью российской операции. Однако бывшие сослуживцы Романа Д. скептически относятся к этой теории. «Роман годами сражался с россиянами, трудно представить, что он мог бы сотрудничать с ними», – говорит один из них. Полностью исключить такую ​​версию его собратья не могут: «Возможно, с ним связался кто-то из его родного села, кто-то, кто сейчас работает на россиян». В прокуратуре ответили, что рассматривают все варианты развития событий. По данным NOS, Роман Д. присоединился к украинской армии в начале масштабной вооруженной агрессии РФ. В 2019 году его назначили в артиллерийское подразделение 503-го батальона, которое, среди прочего, участвовало в обороне Угледара и в окрестностях Херсона. В 2023 году Роман получил тяжелую черепно-мозговую травму от взрыва гранаты. Затем его перевели на административную должность в 15 отдельный полк в составе 38 бригады. По словам военных, там он становился все более изолированным. Коллеги описывают Романа Д. как замкнутого, провокативного и изменчивого. Один из военнослужащих назвал его отшельником, другой заметил, что мужчина постоянно менял свое мнение «и всегда хотел участвовать в дискуссиях». Кроме этого, 30-летний украинец увлекался американским миллиардером Илоном Маском и биткоинами. Также военный интересовался радикальным исламом: «Он читал Коран и много говорил об Аллахе. Но такой уж Роман, он быстро чем-то увлекается», – сказал один из собратьев. Следствие подозревает 30-летнего украинца в покушении на убийство или непреднамеренное убийство с террористическими намерениями. Суд над украинцем начнется в начале июля.



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