Быстрорастущие саженцы павловнии в Agro-Market

21 июля 2025 | 17:54

Хотите посадить дерево, которое за сезон вырастает выше человеческого роста, очищает воздух лучше любого фильтра и приносит прибыль уже через несколько лет из-за высокой ценности древесины? Тогда купите саженцы павловнии – декоративной культуры, которую называют «императорским деревом» и «зеленым чудом». Она покорила весь мир стремительным ростом и универсальностью. В интернет-магазине Agro-Market вы найдете качественный посадочный материал, адаптированный к почвенно-климатическим условиям Украины.

Что такое павловния и почему ее стоит выращивать

Листопадное дерево павловния родом из Восточной Азии известно своим экстремально быстрым ростом: в течение одного сезона оно вырастает на 2-3 метра, а спустя шесть-семь лет достигает высоты 15-20 метров. Кроме стремительного роста, эта декоративная культура обладает уникальными свойствами:

очищение воздуха путем активного поглощения углекислого газа широкими листьями;

устойчивость к засухе – идеальна для южных регионов Украины;

возможность повторной рубки – способна отрастать от пня до 5-6 раз;

высокая рыночная стоимость древесины, которая широко используется в строительстве и мебельной промышленности;

медонос – во время цветения опыляется пчелами, дает ценный нектар.

Древесина павловнии лёгкая, пожароустойчивая, имеет низкий показатель влажности, создает изоляционную акустическую защиту в помещениях.

Какой сортовой ассортимент павловнии предлагает Agro-Market

В удобном каталоге – саженцы популярных сортов и гибридов:

Paulownia Pao Tong Z-07 (супергибрид высокой морозостойкости, предназначенный для производства ценной древесины);

«Адамово дерево» - сорт растений с крупными листьями и душистыми соцветиями длиной до 30-50 см;

Energy – гибрид, используемый для производства биомассы;

Shan Tong (супергибрид, сочетающий декоративные качества (крупные листья, эффектное цветение) с высокой продуктивностью древесины);

«Райский уголок» – сорт с нежно-лиловыми цветками и компактной зонтичной кроной, используется для озеленения участков и украшения ландшафта.

Все саженцы павловнии в Agromarket имеют хорошо развитую корневую систему, поставляются в индивидуальной прочной упаковке, снабжены рекомендациями по уходу.

Саженцы павловнии с гарантией

Если вы хотите быть уверены в качестве посадочного материала, воспользуйтесь предложениями магазина Agro-Market, поставляющего саженцы напрямую из питомников. Поставщик гарантирует:

наличие сертификатов;

быструю доставку заказа по Украине;

удобные способы оплаты;

бесплатные консультации при выборе сорта и по уходу за растениями.

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