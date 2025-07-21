ТЕМА

Быстрорастущие саженцы павловнии в Agro-Market

21 июля 2025 | 17:54


Хотите посадить дерево, которое за сезон вырастает выше человеческого роста, очищает воздух лучше любого фильтра и приносит прибыль уже через несколько лет из-за высокой ценности древесины? Тогда купите саженцы павловнии – декоративной культуры, которую называют «императорским деревом» и «зеленым чудом». Она покорила весь мир стремительным ростом и универсальностью. В интернет-магазине Agro-Market вы найдете качественный посадочный материал, адаптированный к почвенно-климатическим условиям Украины.

Павловния лиловоцветущая "Райский уголок" (Корневище) 1 саженец в упаковке

Что такое павловния и почему ее стоит выращивать

Листопадное дерево павловния родом из Восточной Азии известно своим экстремально быстрым ростом: в течение одного сезона оно вырастает на 2-3 метра, а спустя шесть-семь лет достигает высоты 15-20 метров. Кроме стремительного роста, эта декоративная культура обладает уникальными свойствами:

  • очищение воздуха путем активного поглощения углекислого газа широкими листьями;
  • устойчивость к засухе – идеальна для южных регионов Украины;
  • возможность повторной рубки – способна отрастать от пня до 5-6 раз;
  • высокая рыночная стоимость древесины, которая широко используется в строительстве и мебельной промышленности;
  • медонос – во время цветения опыляется пчелами, дает ценный нектар.

Древесина павловнии лёгкая, пожароустойчивая, имеет низкий показатель влажности, создает изоляционную акустическую защиту в помещениях.

Какой сортовой ассортимент павловнии предлагает Agro-Market

В удобном каталоге – саженцы популярных сортов и гибридов:

  • Paulownia Pao Tong Z-07 (супергибрид высокой морозостойкости, предназначенный для производства ценной древесины);
  • «Адамово дерево» - сорт растений с крупными листьями и душистыми соцветиями длиной до 30-50 см;
  • Energy – гибрид, используемый для производства биомассы;
  • Shan Tong (супергибрид, сочетающий декоративные качества (крупные листья, эффектное цветение) с высокой продуктивностью древесины); 
  • «Райский уголок» – сорт с нежно-лиловыми цветками и компактной зонтичной кроной, используется для озеленения участков и украшения ландшафта.

Все саженцы павловнии в Agromarket имеют хорошо развитую корневую систему, поставляются в индивидуальной прочной упаковке, снабжены рекомендациями по уходу.

 Саженцы павловнии с гарантией 

Если вы хотите быть уверены в качестве посадочного материала, воспользуйтесь предложениями магазина Agro-Market, поставляющего саженцы напрямую из питомников. Поставщик гарантирует:

  • наличие сертификатов;
  • быструю доставку заказа по Украине;
  • удобные способы оплаты;
  • бесплатные консультации при выборе сорта и по уходу за растениями.

Покупка онлайн проста и выгодна. Оформляйте заказ в удобное для вас время, выбрав сорт и необходимое количество саженцев.



также читайте

по теме

новости

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 