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Быстрорастущие саженцы павловнии в Agro-Market
21 июля 2025 | 17:54
Хотите посадить дерево, которое за сезон вырастает выше человеческого роста, очищает воздух лучше любого фильтра и приносит прибыль уже через несколько лет из-за высокой ценности древесины? Тогда купите саженцы павловнии – декоративной культуры, которую называют «императорским деревом» и «зеленым чудом». Она покорила весь мир стремительным ростом и универсальностью. В интернет-магазине Agro-Market вы найдете качественный посадочный материал, адаптированный к почвенно-климатическим условиям Украины.
Что такое павловния и почему ее стоит выращивать
Листопадное дерево павловния родом из Восточной Азии известно своим экстремально быстрым ростом: в течение одного сезона оно вырастает на 2-3 метра, а спустя шесть-семь лет достигает высоты 15-20 метров. Кроме стремительного роста, эта декоративная культура обладает уникальными свойствами:
Древесина павловнии лёгкая, пожароустойчивая, имеет низкий показатель влажности, создает изоляционную акустическую защиту в помещениях.
Какой сортовой ассортимент павловнии предлагает Agro-Market
В удобном каталоге – саженцы популярных сортов и гибридов:
Все саженцы павловнии в Agromarket имеют хорошо развитую корневую систему, поставляются в индивидуальной прочной упаковке, снабжены рекомендациями по уходу.
Саженцы павловнии с гарантией
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