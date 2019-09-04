Румыния – два в одном: горы и море. Часть 2

04 сентября 2019 | 08:54 , Виктор Миняйло для «Темы»

Ущелье Биказ, озеро-убийца, жуткая ночевка возле мистического домика, глазки Сибиу и серпантин Трансфегераша. Об этом и памятных местах, связанных с графом Дракулой - во второй части отчета о путешествии по Румынии.

Позавтракав купленным накануне молоком с корнефлексом, поехали в сторону ущелья Биказ, которое разделяет румынские провинции Молдову и Трансильванию. Увиденное превзошло самые смелые ожидания.



Узкую полоску дороги окружают скалы высотой до ста метров. Говорят, что в скалах спрятаны пещеры и шахты, в которые можно зайти. За ущельем начинается 8-километровый серпантин со скалами с одной стороны и отвесным обрывом с другой. Двигаясь по серпантину, сразу за тоннелем увидели озеро Лаку-Рошу или озеро-убийцу, с которым связаны различные кровавые легенды.

На самом деле озеро образовалось после землетрясения в результате грандиозного обвала скалы. Вода затопила сосновые леса, которые со временем окаменели. Верхушки сосен и сейчас можно увидеть на поверхности. По причине огромного количества зевак, долго на озере не задержались, сделали несколько фоток для семейного альбома и поехали дальше.

Наша дорога шла через множество населенных пунктов, скорость в которых не должна превышать 50 км. в час. Ехали медленно, выбились из графика и по этой причине город Сигишоара объехали по окружной. А вот Медиаш, с его падающей башней, в которой сидел Дракула, очень захотелось посмотреть. Но башня оказалась совсем не падающей, да и Дракула сидел не в ней, а в соседней тюрьме, двери в которую нам любезно показала румынская монашка.



Тут логически сделать лирическое отступление и рассказать одну из историй о графе. Когда к нему прибыла турецкая делегация, турки отказались снять головные уборы, ссылаясь на уважение к Аллаху. Дракула приказал прибить их шапки к голове гвоздями, что бы они еще больше любили своего бога.

Но вернемся к нашему путешествию. За Медиашем, как пишут в таких случаях известные писатели, солнце неумолимо клонилось к закату, и нужно было искать место для ночевки. Мы свернули в лес, проехали еще около 2-х километров в гору и остановились на полянке возле странного домика. Стекол в нем не было, окна защищали только металлические решетки. Внутри был полный бардак - грязь, пыль, вокруг валялись заброшенные вещи, но на кровати идеально белая накрахмаленная простынь. По магазинному чеку, который валялся рядом, определили, что люди тут были 4 дня назад. Вдалеке проехала подвода с цыганами, которые нас внимательно осматривали.

Стало как-то не по себе, отъехали метров 20 от этого дома, поставили палатку, выпили немного пива для храбрости и попытались уснуть.



Ночью разбудили раскаты грома и душераздирающие крики какого-то дикого животного. Больше заснуть не смогли. Понимая, что закрытый в машине Пушистик мало чем поможет, решили побыстрее свалить из этого жуткого места. Быстро забросив палатку и спальники в машину спустились на трассу.

В Сибиу на заправке выпили кофе с сигареткой, затем под дождем и без пробок поехали осматривать просыпающийся город. Подъехали к гигантскому православному Троицкому собору с огромным куполом и башнями высотой 80 метров.

Осмотрели готический костел Святой Марии. Знатоки рекомендуют подняться на его колокольню, чтобы осмотреть весь город, но во время нашего посещения она была еще закрыта.





Прошлись «мостом врунов» и не провалились, так что не сомневайтесь, то что вы сейчас читаете – чистейшей воды правда. А еще город знаменит своими окнами, которые похожи на глазки.



Дальше был Трансфегераш. Шоссе соединяет Валахию и Трансильванию, наивысшей точки достигает на высоте 2034 метра. Для сравнения: высота нашей Говерлы - 2064 м.

Назначение этой дороги через Карпаты не совсем понятно. Путеводители пишут, что ее построил Чаушеску, для отступления румынской армии в случае наступления советских войск. Но шоссе открыто только с июля по октябрь. Неужели Чаушеску думал, что русские воюют только три месяца в году.

Трансфегераш считают одной из самых красивых дорог в мире, его южная часть проложена через узкие сквозные тоннели. Из окна автомобиля открываются потрясающие виды на скалы, озера, водопады, отары овец, пасущихся на скалистых горных склонах.



Самый красивый вид открывается с перевала, на котором находится куча сувенирных киосков, фаст-фудов, где продаются местные сыры и копчености. Там же мы обнаружили сказочной красоты озеро Балеа, окруженное скалами с водопадами. Пушистик посидел на льду и поел снега.



Спускаться было намного легче, чем подниматься, ехали медленно, не выключая сцепления. Долго искали более-менее чистое место для перекуса, и подкрепившись, продолжили спуск. На подъезде к плотине Видрару не поверили своим глазам. Из леса на площадку для отдыха вышел настоящий медведь. Мишка не обращал на нас внимания, казался добрым и ласковым. Даже захотелось выйти из машины и погладить его.

Мы долго любовались и фоткали косолапого, пока Пушистик не почуял запах зверя и принялся нас защищать, пытаясь выскочить из машины. Пришлось срочно ретироваться.

За озером Видрару по плану был осмотр замка Поенарь, который называют настоящим замком Дракулы. Но тропа к этой достопримечательности оказалась закрытой, экскурсии не проводились через засилье все тех же медведей. Нарушать запрет и самим подниматься в гору к замку с Пушистиком не рискнули. Неизвестно чем бы могла закончиться встреча Пуха с косолапым. Пришлось удовлетвориться осмотром замка в бинокль, заблаговременно купленным через «Фейсбук».



Рядом обнаружили кемпинг с традиционными проблемами: много людей и мало тени, поэтому без остановок добрались до Брана. Мы еще в Киеве узнали о тамошнем кемпинге «Вампир», где принимают с собаками.



Цена – 500 грн. в сутки. Размер площадки для машины и палатки 15х13 метров. Есть электричество, душ, туалет, прачечная, вода и бар с пивом. Столовой нет, поэтому о наших похождениях в поисках пищи читайте в следующей части.

Продолжение следует