В Албанию с алабаем. Часть 3

07 октября 2021 | 09:31 , Виктор Миняйло для «Темы»

Кого называли албанским Дракулой, где находилась база советских подводных лодок, что будет с пирамидой Энверра Ходжи в Тиране. Продолжаем рассказывать о путешествии на автомобиле по Албании.

Утром покупались, позавтракали мандаринами, добытыми в окрестностях кемпинга, и поехали дальше.

Подниматься по крутому узкому серпантину от кемпинга к нормальной дороге было проще, но все равно нелегко. Несколько раз машина глохла, приходилось скатываться назад и брать разгон. В городке с родным названием Борщ прикупили винограда. Затем остановились на площадке осмотреть крепость Порто Палермо.

Но впечатлила не столько крепость, сколько огромные юкки, которые массово росли вдоль дороги. А крепость построена в 18 веке Али-Пашой Тепеленским, который тогда правил Албанией. Он больше известен своей жестокостью, этакая албанская реинкарнация Дракулы. Его жизненный путь настолько впечатлил Александра Дюма, что он даже написал книгу «Али Паша», которая есть в свободном доступе в интернете. Вот небольшая цитата: "Он неустанно изобретал все новые и новые пытки. Ему мало было погубить тех, кто навлек на себя его ненависть, он хотел, чтобы их предавали смерти разными способами, и чтобы он мог насладиться зрелищем неизвестных мучений. Слугу, виновного лишь в отлучке без спроса на несколько дней, он велел привязать к позорному столбу и казнить на глазах родной сестры выстрелом из пушки, установленной в шести шагах и заряженной только порохом, чтобы агония длилась подольше." Сама крепость небольшая и хорошо сохранилась.

Поблизости находится выдолбленная в скале база подводных лодок, о которой мы упоминали в предыдущей части.

Тут следует уточнить, что при помощи СССР построили военно-морскую базу не здесь, а возле города Влера. Там базировалось 12 советских дизельных подлодок проекта 613. Как сообщил коллега, наши моряки жили на острове Сазани с семьями, дети ходили в школу, в Доме культуры выступала художественная самодеятельность. Подземную базу возле Порто Палермо албанцы построили самостоятельно, уже после разрыва с Советским Союзом. Кстати, снаружи она очень напоминает базу в нашей Балаклаве. Внутри планировалось размещение не подводных лодок, а ракетных катеров, которые Албании должен был поставить Китай. Но в конце 70-х Энвер Ходжа поссорился также с Китаем, катера Албания так и не получила. По некоторым данным, туда из Влеры перегнали 4 подводные лодки, чтобы как-то объяснить трудящимся целесообразность построения такого дорогостоящего объекта. Мы хотели спуститься поближе и даже там заночевать, но вовремя увидели знак: «Проезд запрещен. Военный объект!»

Военную тайну нарушать не стали и поехали дальше за перевал Ллогара в надежде остановиться в гостинице «Llogora Tourist Village», где должны быть отдельные домики, свободно гуляющие олени и завораживающие виды из окон. Олени были, но людей и детей гуляло еще больше, поэтому поехали дальше на полуостров Карабурун, где по данным путеводителей дикие пляжи, пещеры и лагуны. На подъезде к полуострову машина уперлась в ворота военной части с постовым - проезд запрещен.

Пришлось ехать дальше вдоль моря на север и остановиться в кемпинге «Влера» возле одноименного города.

После ужина, увидев украинские номера, к нам подошли немцы из Сибири, которые более 30 лети живут в ФРГ. Они, наверное, очень соскучились по русскому языку и малой родине, и мы под местный пивасик весь вечер разговаривали о преимуществах и недостатках жизни в Советском Союзе.

На следующий день во Влере осмотрели мечеть и памятник Независимости. Ничего особенного, даже не фотографировали. Поехали в сторону лагуны Караваста, где не должно быть волн и должно быть стаи пеликанов. Пеликана увидели только одного, зато людей очень много. В целом понравилось, поехали дальше и остановились в кемпинге «Па Емер» в окрестностях Дурреса. Цена за сутки выросла до 22-х евро, зато мы стояли на самом берегу моря и целый день там была тень. Заплатили сразу за 2 ночи. Пушистику очень понравилось объявление на входе.

Среди недостатков — мелкое, мутное море. Плавать в ластах и с маской практически невозможно.

На следующий день просто отдыхали, гуляли, плавали, читали и отъедались в ресторане на острове.

Тут стоит остановиться на некоторых особенностях кухни этого заведения. Рыбный суп оказался простым бульоном без рыбы и других ингредиентов. Ризотто с морепродуктами напоминало конину с рябчиком: на тазик риса было 5 маленьких креветок и 4 креветочьи головы, которые не съедобны. Салат с креветками представлял гору какой-то зелени, политую майонезом, а на вершине красовались 4 креветки. Их поделили поровну. Несмотря на странную еду, окружающие виды и местное пиво «Корча» не дали испортить настроение.

Вдоволь накупавшись и нагулявшись, поехали в Дуррес осматривать крепость и античный амфитеатр. Но попали в такую жуткую пробку, что пропало всякое желание что-нибудь осматривать. До крепости как-то доехали, но поставить машину было негде и мы поехали без остановки в сторону Тираны.

Столица Албании также представляла сплошную пробку без мест для парковки. С трудом добрались в самый центр, где нашли абсолютно бесплатную свободную стоянку. Правда подошел какой-то мужик в шортах и попросил пару евро за охрану, но мы его культурно послали.

Первым делом осмотрели пирамиду из стекла и бетона.

Вопреки распространенному мнению, это не мавзолей, а музей Энвера Ходжи, спроектированый его дочерью и зятем. После падения коммунистического режима музей был закрыт, длительное время пребывал в запустении: и снести жалко и удерживать дорого. Сейчас, похоже, его собираются превратить в ТРЦ. Здание огорожено, сторож отказался пустить внутрь, так что фотографировали через забор.

Хотя музей не работает уже много лет, нам удалось найти один его экспонат.

На картине изображен товарищ Ходжа, выступающий на московском совещании представителей комунисчтических партий в 1960 году. С левой стороны видим Хрущева и Брежнева, которые внимательно слушают выступающего.

Албания одна из последних в Европе простилась с социализмом. Уже пала Берлинская стена, в Румынии расстреляли семью Чаушеску, а албанцы продолжали строить социалистическое прошлое. Конец социализму положили студенческие протесты в Тиране. Памятник Сталину снесли в декабре 1990 года, через 2 месяца с постамента слетел мраморный Ходжа. Теперь на центральной площади столицы красуется национальный герой Сканденберг, который освободил Албанию от османского ига. Этакий албанский Богдан Хмельницкий.

А мы, насытившись достопримечательностями Тираны, вернулись к морю в поисках места для ночлега. Остановились в тени сосен кемпинга в заливе Паток. Цена упала до 10 евро.

Поставили машину подальше от соседей, метров за 50 стоял автоприцеп с косовскими номерами. Только я поднял палатку, приставил лестницу, достал стол и стулья, как случилось непредвиденное. Косовский албанец внезапно прицепил свой дом на колесах к машине и перетащил его вплотную прямо к нам. Причем свои стол и стулья непрошеные соседи поставили прямо возле лестницы в палатку. Этот поступок для нас так и остался загадкой.

Вечером традиционно съели в ресторане пожаренную на углях очень вкусную рыбу с бараниной и отправились спать.

Продолжение следует