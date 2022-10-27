Как мы бродяжили по Намибии. Часть 3

27 октября 2022 | 10:56 , Олег Ельцов. ТЕМА

Едем на север - попадаем на юго-запад. Пустыня – лучшее место для ночлега. Африка – лучшее место для любования закатами. Ода вину.

Первая половина нашего маршрута по Намибии

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Термиты вместо верблюдов

Серега крутит баранку, я пью пиво и по совместительству исполняю роль штурмана: отслеживаю маршрут в гугл-мэпс. Да что там отслеживать: дорога прямая как стрела строго на север – за несколько часов домчим до Очиваронго, а уж за ним сориентируемся. Отключаю мобилу, чтобы не съедать даром интернет-трафик, откидываюсь поудобнее, открываю вторую бутылку пива…

За бортом – не барханы с верблюдами, чего ожидает необстрелянный европеец при первом посещении Африки. По обе стороны от нашего автоковчега мелькает каменистая багрового цвета почва с зеленью клочковатой растительности и невысоких деревьев. Все это называется буш. Вдруг мы в один голос восклицаем «Воу!..» и съезжаем на обочину. В десяти метрах от дороги – эпический термитник, первый на нашем пути. Позже их будут тысячи, но первый – самый желанный, его следует отснять в фас и в профиль, не забыв про селфи.

С опаской смотрю под ноги и не нахожу ни одного устрашающего термита. Такое впечатление, что жители покинули этот небоскреб. Но Серега, исколесивший Африку, знает всю правду: сейчас жарко – термиты в домике, выберутся к вечеру.

Через час-другой я решаюсь уточнить наше положение при неудержимом продвижении на север, включаю гугл-мэпс… Упс! Мы зевнули свой поворот и взяли западнее, в сторону Атлантики. А случилось это давно, две бутылки пива назад – почти сразу за Виндхуком, в Окаханджа. Мы отклонились километров 200, пропустив вторую развилку в Карибибе. Дело шло к вечеру, мы изрядно устали и мечтали о сне. Недолго посовещавшись, решили кардинально поменять маршрут: первым делом исследовать Атлантическое побережье с эпическим названием Берег Скелетов, а уж потом отправляться на север.

Продолжаем движение в сторону Свакопмунда и Уолфишбэя – обязательных точках турмаршрутов любого исследователя Намибии. Нет, сегодня нам туда не доехать. Здесь не принято ездить ночью. В это время буш оживает, живность выбирается поохотиться друг за другом, часто пересекает трассу, может сдуру броситься на свет фар. А живность тут встречается крупногабаритная и не ясно кто от такой встречи пострадает больше: она или мы.

Закатное небо багровеет, местность вокруг становится похожей на настоящую пустыню: почти нет зелени и вообще признаков жизни. Присматриваем что-то вроде стоянки на обочине.

Но ставим палатку не у всех на виду, опасаясь злых ночных грабителей, а немного проезжаем вглубь пустыни, скрываемся за неровностью рельефа. При этом сильно волнуемся: повсюду чертовски острые камни – опасаемся прокола. Ведь у нас всего одна запаска. Таборимся под прекрасным кустом. Наш пробег первого дня – 340 км.

Украинские бедуины в намибийской пустыне

Не успели поставить палатку, как на наших глазах началось феерическое шоу под названием «Африканский закат». Забегая вперед скажу, что невзрачных закатов в Намибии не бывает в принципе. Каждый вечер неповторимо чудесен. Вероятно подобные картины возникают в воображении потребителей ЛСД. Невероятно яркие краски, небо, до которого кажется можно дотронуться, ежесекундно меняющаяся картина. Мы забыли обо всем и похватались за фототехнику.

Нафтографировавшись вволю, в глубоких сумерках поставили палатку, вытащили горелку с котелком и впервые откушали наших сублиматов. Это был королевский ужин! Безусловно извлекли бутылочку красного ЮАРовского и сушеное мясо на закусь. Вино оказалось чертовски хорошим, в тот вечер под разговоры мы расстались с двумя бутылками божественного напитка из наших бездонных запасов.

Ночь выдалась комфортной: можно было обойтись без спальника. Небо еще с вечера затянула дымка, набежали облачка. В целом, как я уже говорил, климат в Намибии весьма терпимый, даже летом. Ночью я несколько раз тревожно просыпался: чудились звуки грабителей или диких зверей. С другой стороны: что ты поделаешь, если в палатку заглянет лев? Да ничего! Поэтому лучше уснуть и не париться. Правда, пару раз из пустыни доносилось жуткое завывание. Возможно это голосили гиены. Но нас они не потревожили. Возможно потому что мы спрятали в авто все съестное.

… И ни в коем случае не купаться!

Утро началось с любования рассветом и с чашечки прекрасного намибийского кофе.

Через пару-тройку часов мы были в Свакопмунде – чистеньком туристическом городке на берегу океана. Потратив 5-10 минут на обзорную экскурсию на своем авто и не обнаружив ничего примечательного, запарковались на набережной.

Вышли к месту концентрации пары десятков зевак. Прогулялись по фотографическому деревянному пирсу. Здесь есть барчик, народ медитирует на Атлантику с бокалом винца. Мы же решили устроить в этом городе свою базу и отправились на поиски жилья. По дороге были атакованы торговцами сувенирами. Те были предельно галантны и сразу предупредили: «Мы не грабители, просто торгуем безделушками». Следует заметить, что Намибия – худшее место в мире для приобретения сувениров. Выбор тут крайне беден: фенечки 2-3 типов… и все. Очередную фигурку слоника в свою домашнюю коллекцию я смог купить только в аэропорту ЮАР.

Буквально рядом с набережной нам приглянулся кемпинг “Riverside”. Место – в ста метрах от берега, все под охраной, чистенько, удобно, цена чуть выше 10 долларов. Постояльцев почти нет – не сезон. Побросали вещи, схватили фотоаппараты, бутылку вина и отправились на бесконечный почти безлюдный пляж с белоснежным песочком.

Очень хотелось искупаться, но мы быстро осознали, что купание в здешних местах связано со смертельным риском. Море немного штормило, нещадно затягивая беспечного купальщика в пучину. Серега рискнул зайти чуть дальше меня – примерно по колено - и едва не был смыт в океан. Я подумал, что это было бы очень глупо – утонуть в океане не увидев Намибию. Мы пощелкали затворами, уселись поудобнее и под шум волн распили красное новозеландское. При этом я народоваться не мог намибийской погоде: сижу в короткой футболке, без шляпы, в шортах и так все прекрасно и вовсе не жарко…

«Люфтханза» щедро делится своими проблемами с клиентами

Прекрасно было ровно до утра. Едва проснувшись я понял, что дико обгорел, а проверка почтового ящика усугубила самочуствие. Обо мне вдруг вспомнила «Люфтханза». Еще до вылета из Киева они успели надоесть своим спамом с опросами, рекомендациями, напоминаниями. Таких писем у меня хранилось с десяток. Но сегодняшнее было особенным. Мне было указано как можно скорее позвонить на номер колл-центра в Германии, чтобы «решать проблемы вместе». По сути проблем – ни слова. Звонить в Германию из Африки мягко говоря недешево – 6 долларов минута. Дозвониться невозможно. На все мои запросы объясниться в переписке – игнор. Я пишу: ребята, это у вас проблемы, у меня нет проблем – я все оплатил и приехал сюда отдыхать, а не решать ваши проблемы. В ответ – регистрационный номер моего обращения с припиской о чрезвычайной загруженности менеджеров. Как вам новость от перевозчика на расстоянии 6300 км от дома?!

Я в тоске написал супруге, чтобы она попыталась выяснить ситуацию в киевском представительстве. К этому добавилось мое состояние после вчерашнего беспечного распития алкоголя на пляже под солнцем Намибии: я категорически сгорел. Предательский африканский ультрафиолет сделал мою кожу пунцовой, а лицо опухшим. И вчерашнее вино тут было ни при чем. Я натянул футболку с длинным рукавом, замотал банданой нос и уши. Сверху все это прикрыл шляпой. Пошатываясь, я ввалился в авто и мы отправились в соседний городок Уолфиш-Бэй. Рядом с ним находится эпическая дюна высотой в несколько сот метров. Там мы обнаружили безлюдный бар, где помимо выпивки предлагали катание на квадроциклах по дюне и то, чем я планировал заняться еще при подготовке поездки в Киеве: серфинг на доске с вершины дюны. Увы, прибыли мы туда к полудню, солнце палило нещадно, и мое обгорелое тело желало одного: холодного пива в тенечке. Мы пофоткали дюну с резвящимися пацанами на ее вершине и вернулись в кемпинг.

Вечером отправились поснимать закат на побережье. Он был неизменно прекрасен.

Следующим утром я с чашечкой кофе хлебнул дозу отвратительных новостей от «Люфтханза». Как следовало из ответа супруги, она с трудом дозвонилась в украинское представительство. Что любопытно: вы не найдете в Украине не только офиса компании, но и контактные номера «висят» на мобильном операторе. Там не моргнув глазом порекомендовали купить новый билет! Какие проблемы с тем, что мною уже оплачен - не пояснили. Лишь промычали что-то невнятное про сбой системы и заверили, что меня на борт не посадят. Это как же?! У меня есть подтверждение оплаты и место в салоне. Допустим, что распечатку я мог подделать. Но в системе компании все есть. Чтобы убедиться в этом, захожу на сайт, открываю свое бронирование … и обнаруживаю, что мой обратный билет исчез. Его нет! При этом стоимость указана та, что я заплатил за дорогу в оба конца. Вот тут я понял, что моя поездка в Африку может затянуться. Написал еще много приятных слов на адрес поддержки компании и затаился в ожидании ответа, надеясь на лучшее.

Не были на Марсе? Езжайте на Берег Скелетов

Нам пора покидать туристический рай в Свакопмунде. Запаковались и двинули дальше – к Берегу скелетов. Движемся строго на Север через Уолфиш-Бэй в сторону Сент-Харбор. Гугл упорно зазывал в объезд, но на карте была отчетливо видна дорога вдоль самого берега. Она манила, обещая массу прекрасных видов на остовы затонувших кораблей и прочие прелести этого мрачного места. Мы рискнули испытать судьбу и отправились по короткому пути.

Соль... Очень много соли. Она буквально висит в воздухе. Солью покрыта стекла машины, лесь под колесами. Мы едем буквально в нескольких метрах, буквально вдоль поверхности солевых озер. На них - фламинго и териконы соли на фоне соляного завода.

Тут следует заметить, что в Намибии основные дороги через страну – отличный европейский асфальт, а от них расходятся вполне достойные второстепенные дороги, зачастую грунтовые. Мы убедились, что наша машинка очень даже проходибельная и возлагали на нее большие надежды в дальнейшем продвижении по Африке.

Вскоре нам открылись совершенно неповторимые марсианские виды. Мы ехали вдоль солончаков с удивительной игрой цвета, украшенные стаями фламинго. Порой мы теряли из виду океан, но он все время был рядом, к нему вели указатели с изображением рыбы: это были сьезды к воде для рыбаков. Мы периодически сворачивали по ним и за 200 метров оказывались у моря. Как правило, тут никого не было, лишь порой попадалась стайка торговцев сувенирами, надеявшихся отловить шального туриста, решившего забраться сюда в мертвый сезон, чтобы купить сувенирную безделицу. Рыбаки с гигантскими удилищами были едва различимы: воздух буквально пропитан солевой взвесью - это невиданный в наших краях солевой туман.

Берег Скелетов – эпическое место. Сюда прибивало жертв кораблекрушений, изможденных долгим путем через Атлантику. Многие были обессилены, проведя многие дни без воды и провизии. Они надеялись найти на суше то, что спасет от жажды и голода … и обнаруживали голую пустыню на сотни километров. Напоминанием об этих несчастных служили останки их кораблей, увязшие в песке и ржавеющие в океане.

Через несколько часов неспешной езды и мы уперлись в ворота заповедника, оказавшегося на нашем пути. Обнаружили тетушку, которая выписала нам пропуск для проезда заповедником, предупредив, что мы должны двигаться исключительно по дороге и покинуть территорию до вечера. Мы поинтерсовались: сможем ли проехать по местной дороге, на что тетушка промычала нечто невразумительное, заметив, что посетители на полноприводных джипах не жаловались. Из ответа мы поняли, что тетушка ничего здесь не видела кроме стен офиса и отправились в неведомое на свой страх и риск.

Уже через километр мы уперлись в болотце, образовавшееся после вчерашнего дождя аккурат на нашем пути. Можно было подождать несколько часов, пока оно не иссохнет до безопасного состояния. Но нам хотелось подвига и мы под палящим солнцем начали ровнять колею, глубина которой не вписывалась в наш клиренс, а рисковать бампером не хотелось. Минут через двадцать приступили к штурму. Решимости нам придал местный егерь, который появился из ниоткуда и с интересом наблюдал за нашими экзерсисами. Подумалось: если и увязнем, этот парень поможет найти машину, которая нас вытащит. Помощь не понадобилась.

Почувствовав себя бэтменами, двинулись дальше. Грунтовка была прекрасной – мы разгонялись под сотню, пока не натыкались на очередну преграду. Но нам было подвласно все! По дороге попадались странные базарчики: товар есть - торговцев нет. На лотках стояло нечто красивое кристаллическое, а рядом металлический ящик с прорезью под замком: берешь кристаллическую глыбу и засовываешь в ящик купюру в соответствии с прилагаемым ценником. Но что же это? На горный хрусталь не похоже, да и откуда ему взяться в пустыне? У меня зародилась несмелая догадка и я лизнул кристалл. Эврика, да это же изрядно поднадоевшая нам соль!

Ночевка на кладбище

Наша сегдняшняя цель – мыс Кэйп Крос. Здесь расположено грандиозное и единственное в Намибии лежбище тюленей. Туда мы отправимся завтра с утра. А пока нужно определиться с ночлегом. После безлюдных сотен километров побережья заезжаем в микроскопический поселок. Он состоит из нескольких домов, кэмпинга и весьма представительных вилл на берегу. Виллы пусты – не сезон. В домиках – никакой жизни. Кэмпинг выглядит непрезентабельно. Мы решаемся проехать дальше вдоль побережья и находим подъезд к берегу. Ни души вокруг, только белоснежный песок и океан. Что еще нужно бродягам с едой, водой и прекрасным сухим вином в товарных количествах? За день мы одолели с полтысячи км.

Таборимся, обнаруживая под ногами массу костей. Скелетами тюленей и птиц усыпан весь берег. Встречаются также кости неких животных и черепа китов.

Мы убеждаемся, что название Берег Скелетов – это не только про моряков с кораблей, потерпевших крушение. Путеводители утверждают, что все живое облюбовало это место для своего пути в небытие. Вспомните сообщения о необъяснимых случаях, когда киты, дельфины и прочие морские обитатели вдруг прибегают к суициду, массово выбрасываясь на берег. На Берегу Скелетов это случается регулярно.

Ставим палатку, готовим еду, достаем вино. А тут и закатное шоу подоспело. Если бы я не был там, я бы не поверил, что такое зрелище возможно. Но это – чистая правда: никакого фотошопа!

Без преувелечения следует признать, что мы распивали алкоголь и ночевали на морском кладбище. Какое святотатство...

Караул: тюлени атакуют!

Проснувшись среди останков тех, кто уже не увидит сказочных рассветов и закатов, позавтракали и поспешили на встречу с тюленями.

Мы были единственными посетителями в столь ранний час. Поболтали со смотрительницей, попутно умылись в здешнем туалете и проехав пару километров от входа, запарковались в тюленьем раю. Здесь стоял стойкий тюлений запах и рев тысяч милых животных. Вокруг – никого. Мы направились с фотоаппаратами наперевес в тюленью гущу. И тут же неприятно удивились: нам были не рады и пробовали атаковать при слишком близком приближении. Тетушка-кассир не предупреждала, что ее питомцы опасны для туристов. У них оказались внушительные зубы и настроены они были весьма агрессивно.

Наснимав обитателей во всех возможных позах, отправились восвояси.

Мы планировали проехать вдоль всего Берега Скелетов, наснимать еще кучу затопленных кораблей. Но вскоре мы поняли для чего люди путешествует по Намибии на 4 WD. Чем дальше мы ехали, тем чаще встречались ручейки и речки, пересекавшие грунтовку. Было очевидно, что вчера прошел дождь, который добавил нам проблем. В сухой сезон русла сухи и преодолимы. Но мы приехали накануне сезона дождей… Вскоре уперлись в реку угрожащих размеров. Исследовав дно, поняли, что нам ее не одолеть. К тому же вода нагрелась от раскаленной почвы и была едва ли не кипящей.

Нет, мы не мечтали свариться заживо в Африке.

Понаблюдав за джипами, которые лихо преодолевали эту естественную преграду, решаем не испытывать судьбу и … возвращаемся в полюбившийся кемпинг “Riverside” в Свакапмунде. Дневной пробег – 700 км.

Вот таким печальным было наше прощание с Берегом Скелетов. И с Атлантикой. Дальше наш путь - вглубь материка. Следующая цель – таинственный Опуа, упоминание которого рассмешило пограничницу в аэропорту. Мы же не находим в этом ничего смешного и преисполнены решимости его достичь.

Продолжение следует