У США намітилося протистояння Вашингтону з Техасом

26 января 2024 | 18:19

Силовики Техасу взяли під контроль кордон із Мексикою.

- Федеральна влада вимагає від нацгвардії Техасу прибрати колючий дріт, що простягається вздовж кордонів, але губернатор штату відмовився, заявивши, що уряд сприяє "вторгненню мігрантів".

- Адміністрація Байдена дала Техасу 24 години на відкриття кордонів, інакше "нічого хорошого не вийде".

– Трамп закликає усі небайдужі штати приєднатися до протистояння Техасу із Вашингтоном.