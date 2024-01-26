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У США намітилося протистояння Вашингтону з Техасом
26 января 2024 | 18:19
Силовики Техасу взяли під контроль кордон із Мексикою.
- Федеральна влада вимагає від нацгвардії Техасу прибрати колючий дріт, що простягається вздовж кордонів, але губернатор штату відмовився, заявивши, що уряд сприяє "вторгненню мігрантів".
- Адміністрація Байдена дала Техасу 24 години на відкриття кордонів, інакше "нічого хорошого не вийде".
– Трамп закликає усі небайдужі штати приєднатися до протистояння Техасу із Вашингтоном.
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