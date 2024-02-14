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Жан-Клод Юнкер: Украину можно включать в ЕС постепенно

14 февраля 2024 | 18:49

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина вряд ли вступит в Европейский союз в ближайшие пять лет. Об этом он сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung. Юнкер придерживается мнения, что Украину можно было интегрировать в ЕС частично и постепенно.


"Если дифференцированное членство облегчает перспективу членства, я принципиально не против этого. Я больше не занимаюсь деталями переговоров, но постепенное сближение, своего рода почти членство Украины, вероятно, стоило бы рассмотреть. В любом случае это было бы более реалистично, чем полноправное членство в ближайшие три-пять лет", - сказал Юнкер.

Он еще раз повторил свое недавнее заявление, что "коррупция является постоянной проблемой в Украине". А также сказал, что Киев должен "понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены".



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