В Чернигове в авто военного взорвалась граната. Его спутница погибла

14 февраля 2024 | 15:52

В Чернигове произошел взрыв в авто, в результате которого погибла женщина. Также травмирован мужчина, он находится в реанимации в критическом состоянии.

Об этом сообщил замдиректора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько в комментарии "Суспильному". По данным СМИ, в авто взорвалась граната. В сообщении Национальной полиции говорится, что взрыв произошел 13 февраля около 19 часов вечера в легковом автомобиле в одном из микрорайонов города Чернигова. Раненый был военным.



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