ТЕМА

В Чернигове в авто военного взорвалась граната. Его спутница погибла

14 февраля 2024 | 15:52

В Чернигове произошел взрыв в авто, в результате которого погибла женщина. Также травмирован мужчина, он находится в реанимации в критическом состоянии.


Об этом сообщил замдиректора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько в комментарии "Суспильному".

По данным СМИ, в авто взорвалась граната.

В сообщении Национальной полиции говорится, что взрыв произошел 13 февраля около 19 часов вечера в легковом автомобиле в одном из микрорайонов города Чернигова. Раненый был военным.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 