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Український оборонний сектор цього року наростить обсяги ушестеро, – Мінстратегпром
14 февраля 2024 | 19:06
Зокрема, міністерство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.
Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що оборонний сектор в Україні за минулий рік зріс утричі, а у 2024 році індустрія, як очікують, зросте в 6 разів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ворог за чисельністю, за коштами, які вони залучають, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко їх задовольнити в повному обсязі. Однак лише минулого року ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо приріст у шість разів", – сказала Ганна Гвоздяр на організованій Європейською бізнес-асоціацією конференції Global Outlook: A Winning Vision.
За її словами, міністерство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.
"Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і в цьому напрямку ми теж рухаємося", – сказала Гвоздяр.
Заступниця міністра зазначила, що ще одна ніша – на ринку комплектувальних. За її словами, досі багато виробників дронів і БПЛА купують комплектувальні за кордоном, тоді як один із наявних пріоритетів – комплектація деталями вітчизняного виробництва.
"Наші дрони мають залежати і складатися з українських комплектувальних настільки, наскільки це можливо", – сказала Гвоздяр.
"Гроші всі в оборонці. Таким чином, ми рано чи пізно все одно прийдемо до того, що це вигідніше для економіки в цілому. Нам дуже важливо залишати наш бюджет усередині країни", – пояснила вона.
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