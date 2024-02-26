|
Пашинского отправили в СИЗО с возможностью внести залог 272 миллиона гривен
26 февраля 2024 | 17:01
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в хищении нефтепродуктов, что принесло Украине убытков почти на 1 миллиард гривен. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Пашинского отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272 миллиона гривен.
Прокуроры требовали взять Пашинского под стражу с альтернативой внесения залога в размере почти 300 миллионов гривен. То есть суд снизил сумму залога.
Напомним, ВАКС два раза переносил заседание по избранию меры пресечения Пашинскому. 21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог вынести вердикт и объявил перерыв до 23 февраля.
А 23 февраля решил перенести заседание на сегодня на 8:00.
Перед началом заседания в пятницу бывший нардеп заявил, что не боится ареста.
"Тут нет дела, есть только желание арестовать меня, а какие у них мотивы, мы установим в суде. Я не боюсь ареста, но я переживаю, что этот арест точно навредит нашему государству", - сказал Пашинский.
также читайте
[23.02.2024]
[14.02.2024]
[14.02.2024]
|
по теме
Навального убили накануне обмена?
26. 02. 2024 | 18:14
Накануне смерти Алексея Навального в тюрьме РФ вышли "на финальную стадию" переговоры о его обмене на осуждённого в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Об этом заявила в видеообращении соратница оппозиционера Мария Певчих.
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.
26. 02. 2024 | 17:12
Об этом свидетельствует статус документа в его карточке на сайте Верховной Рады.
Компания Space Perspective готовится к тестовым полетам
26. 02. 2024 | 11:17
Список космических турфирм пополнился новой оригинальной компанией.
Астрономы обнаружили рекордно маленькую звезду
26. 02. 2024 | 11:00
Астрономы обнаружили невероятно маленькую звезду, внутри которой происходят ядерные реакции. Этот объект – горячий субкарлик, который является частью двойной системы TMTS J052610.43+593445.1 и имеет радиус всего лишь семь раз больше радиуса Земли.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»