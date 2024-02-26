Пашинского отправили в СИЗО с возможностью внести залог 272 миллиона гривен

26 февраля 2024 | 17:01

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в хищении нефтепродуктов, что принесло Украине убытков почти на 1 миллиард гривен. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пашинского отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272 миллиона гривен.

Прокуроры требовали взять Пашинского под стражу с альтернативой внесения залога в размере почти 300 миллионов гривен. То есть суд снизил сумму залога.

Напомним, ВАКС два раза переносил заседание по избранию меры пресечения Пашинскому. 21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог вынести вердикт и объявил перерыв до 23 февраля.

А 23 февраля решил перенести заседание на сегодня на 8:00.

Перед началом заседания в пятницу бывший нардеп заявил, что не боится ареста.

"Тут нет дела, есть только желание арестовать меня, а какие у них мотивы, мы установим в суде. Я не боюсь ареста, но я переживаю, что этот арест точно навредит нашему государству", - сказал Пашинский.