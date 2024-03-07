"Копать, копать и копать". Украина вступает в новую фазу войны - WSJ

07 марта 2024 | 11:20

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Укрепления, по данным газеты, строятся к западу от Авдеевки: "Украинцы пытаются повторить физические препятствия, которые Россия создала на своей стороне фронта более года назад".

Хотя Украина в ноябре объявила о строительстве сети укреплений вдоль линии фронта, украинские военные и западные чиновники говорят, что "кампания не дала существенных результатов".

После потери Авдеевки строить оборону стало ещё сложнее.

"Солдаты в этом районе говорят, что войска, назначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть траншеи, часто под обстрелом", - говорится в статье. Гражданские рабочие в этом не помогают, добавляют военные.

У Украины осталось немного укреплённых районов на Донбассе, которые могли бы соперничать с Авдеевкой. После потери города ВСУ приходится сражаться с наступающими силами, параллельно пытаясь выстроить укрепления.

"Это тот тип операций, которые хорошо зарекомендовавшие себя вооруженные силы часто проводят, и украинские силы не всегда владеют им, особенно потому, что многие из наиболее подготовленных военнослужащих страны были убиты или ранены за последние два года", - говорится в статье.