|
"Копать, копать и копать". Украина вступает в новую фазу войны - WSJ
07 марта 2024 | 11:20
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
Укрепления, по данным газеты, строятся к западу от Авдеевки: "Украинцы пытаются повторить физические препятствия, которые Россия создала на своей стороне фронта более года назад".
Хотя Украина в ноябре объявила о строительстве сети укреплений вдоль линии фронта, украинские военные и западные чиновники говорят, что "кампания не дала существенных результатов".
После потери Авдеевки строить оборону стало ещё сложнее.
"Солдаты в этом районе говорят, что войска, назначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть траншеи, часто под обстрелом", - говорится в статье. Гражданские рабочие в этом не помогают, добавляют военные.
У Украины осталось немного укреплённых районов на Донбассе, которые могли бы соперничать с Авдеевкой. После потери города ВСУ приходится сражаться с наступающими силами, параллельно пытаясь выстроить укрепления.
"Это тот тип операций, которые хорошо зарекомендовавшие себя вооруженные силы часто проводят, и украинские силы не всегда владеют им, особенно потому, что многие из наиболее подготовленных военнослужащих страны были убиты или ранены за последние два года", - говорится в статье.
также читайте
[07.03.2024]
[04.03.2024]
[03.03.2024]
|
по теме
З початку війни держава витратила 800 млн.грн. на протезування 2140 військових
08. 03. 2024 | 09:18
В Литве считают, что РФ сможет интенсивно воевать с Украиной еще как минимум два года
07. 03. 2024 | 11:19
Россия сможет воевать с Украиной с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, цитирует закрытый доклад литовских спецслужб агентство Reuters.
две трети украинцев против ограничений для уклонистов
07. 03. 2024 | 11:17
Сразу 64,5% украинцев высказались против ограничений для уклонистов, прописанных в законопроекте об ужесточении мобилизации. Поддержали введение ограничений вдвое меньше людей — 26,9%. Еще 8,6% не определились с позицией. Такие данные показал опрос, проведенный центром "Социс".
Появились духи McDonalds
07. 03. 2024 | 11:09
Японское подразделение McDonalds объявило о создании духов с ароматом жареной картошки.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»