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СБУ викрило попівсько-агентурне лігво
12 марта 2024 | 17:08
СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу фсб, яка «під прикриттям» УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні Її учасники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.
СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.
Одна з найбільших мереж фсб мала чітку ієрархію та постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали «потрібний» контент.
Затриманий клірик особисто інструктував інших учасників мережі, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували потрібні дописи та відеосюжети.
Підготовлений контент розповсюджували через Telegram, YouTube, Facebook та сайтах різних єпархій УПЦ (МП).
Контент миттєво «підхоплювали» видання в рф для поширення фейків про ситуацію в Україні.
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