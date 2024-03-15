ТЕМА

Ани Лорак рвет на россию

15 марта 2024 | 12:06


Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости источник в её окружении.



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