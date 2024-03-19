ТЕМА

На рассии школьники будут изучать Газманова и Любэ

19 марта 2024 | 12:26


Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу уроков музыки патриотических исполнителей, в том числе "Любэ", Газманова и Shaman, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Колунов. Список исполнителей и композиций, по его словам, будет прорабатываться экспертным и родительским сообществом.

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