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На рассии школьники будут изучать Газманова и Любэ
19 марта 2024 | 12:26
Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу уроков музыки патриотических исполнителей, в том числе "Любэ", Газманова и Shaman, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Колунов. Список исполнителей и композиций, по его словам, будет прорабатываться экспертным и родительским сообществом.
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