16 апреля 2024 | 18:12

Антигормональная терапия – это метод лечения определенных типов рака, основанный на блокировании действия гормонов, которые стимулируют рост опухолей. Этот подход часто используется в лечении гормонозависимых раков, таких как рак молочной железы и рак простаты.

Принцип этой терапии заключается в том, что определенные виды рака могут быть стимулированы гормонами, такими как эстрогены (у женщин) или тестостерон (у мужчин). Блокирование их действия может замедлить или остановить рост опухоли.

Примеры антигормональных препаратов включают такие лекарства, как тамоксифен и анастрозол для рака молочной железы, подробнее про лечение рака груди по ссылке https://www.lissod.com.ua/about-cancer/cancer-types/rak-molochnoj-zhelezy/, а также антиандрогенные препараты, такие как бикалутамид и энзалутамид, для рака простаты.

Антигормональная терапия может применяться как самостоятельное лечение или в комбинации с другими методами лечения, такими как хирургия, химиотерапия или лучевая терапия, в зависимости от типа рака и его характеристик.

Антигормональная терапия и гормональная терапия это одно и тоже?

Хотя термины "антигормональная терапия" и "гормональная терапия" могут звучать похоже, они обозначают разные методы лечения рака.

Гормональная терапия включает в себя использование гормонов или их аналогов для изменения активности или уровня гормонов в организме с целью лечения определенных видов рака. Например, в случае рака молочной железы или рака простаты, который зависит от эстрогенов или тестостерона соответственно, гормональная терапия может включать в себя подавление или блокировку этих гормонов.

Антигормональная терапия является подтипом гормональной терапии, который направлен на блокирование рецепторов гормонов или их синтеза, чтобы предотвратить стимуляцию роста опухоли. Например, антиэстрогенная терапия для рака молочной железы или антиандрогенная терапия для рака простаты – это формы антигормональной терапии.

Таким образом, гормональная терапия является более широким термином, который включает в себя различные методы изменения гормонального статуса пациента, в то время как антигормональная терапия – это конкретный подтип гормональной терапии, который направлен на блокирование действия определенных гормонов или их рецепторов.

Все, что нужно знать об антигормональной терапии

Этот метод лечения рака является достаточно обширной темой, но для общего понимание его принципов можно упомянуть следующие факты:

Принцип действия. Метод основан на блокировании или уменьшении уровня гормонов, которые способствуют росту опухоли. Это может быть особенно эффективно при лечении рака, который зависит от определенных гормонов для своего роста и распространения.

Показания. Антигормональная терапия применяется в лечении гормонозависимых типов онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, рак простаты, рак эндометрия и других опухолей, у которых есть рецепторы для гормонов.

Схемы лечения. Схемы терапии могут включать в себя прием препаратов в форме таблеток, инъекций или имплантов, которые блокируют действие гормонов или снижают их уровень в организме.

Побочные эффекты. Как и любое лекарственное средство, этот вид гормональной терапии может вызывать побочные эффекты, такие как гипертензия, гипергликемия, остеопороз, гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин), гормональные изменения и другие.

Длительность лечения. Продолжительность курса может варьироваться в зависимости от типа онкологического заболевания, его стадии и ответа на лечение. Он может проводиться как в качестве адъювантной терапии после операции, так и в качестве паллиативного лечения для контроля симптомов у метастатического рака.

Эффективность и результаты. Антигормональная терапия может значительно улучшить прогноз и выживаемость у пациентов с гормонозависимыми формами рака, особенно в сочетании с другими методами лечения.

В целом этот метод противоопухолевой терапии играет важную роль в многоаспектном подходе к лечению онкологических заболеваний и может быть эффективным инструментом в борьбе с его определенными типами.

Для назначения антигормональной терапии вы можете обратиться в Больницу израильской онкологии LISOD. Лучшие специалисты Украины помогут определить, подходит ли вам этот метод лечения и как наиболее эффективно можно его использовать в вашем случае.