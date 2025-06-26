«Москва»: мафиозо, избитый в суде

26 июня 2025 | 17:21

Очередной отрывок из саги "Войны УБОП Киева".

Вспоминает генерал Валерий Гелетей, заместитель начальника Киевского УБОП а.

В 1995 году главу Старокиевской райадминистрации Селиванова забросали гранатами. Председатель уцелел, его водитель получил ранения. Задержали исполнителя Пузикова и еще одного непосредственного участника покушения. Начальник УБОП Николай Поддубный скомандовал Олегу Архипову отправляться в Пассаж, территорию которого контролировала братва Москвы, и привести главаря в УБОП. Архип команду выполнил, а Фадеева-Москву сразу закрыли по ст.115 УК (задержание по подозрению в совершении преступления) на трое суток.

На следующей день я заступил на дежурство. Вызывает Поддубный. В кабинете уже сидят Тарас Залеский и Володя Воронов. Начальник протягивает справку. Читаю информацию, которой поделился с нами Москва: «Янчук отправился в Херсон к Воробью, он уехал на красной «десятке» с титановыми дисками, номера КХ, переднее крыло закрашено белой краской».

…На суде Москва заявил, что он сообщил о совершенном преступлении офицеру УБОП. На то время Архипов уже служил в СБУ, но прибыл на суд, где подтвердил, что важную информацию по банде Янчука мы получили от Москвы. Это слышали все, находившиеся в зале заседаний, а также за решеткой: после этих слов братва стала жестко бить Москву, находившегося с ними в одной клетке.

Но суд будет позже, а в тот момент я стоял в кабинете начальника, и Николай Олегович Поддубный констатировал: “Трое суток заканчиваются, а у нас до сих пор нет доказательств связи между Пузиковым и Москвой. Нам нужен Янчук – посредник, который передавал Пузикову гранату от Москвы для подрыва Селиванова. Начальство выделило нам новую “семерку” и отправило в Херсон: без Янчука не возвращайтесь! Тарас втиснулся в “семерку” и сразу занял половину салона. На себя он нацепил две серебряные цепи с черепами, майку, шорты, какие-то пляжные тапки. Всю эту композицию украшала борода - большая редкость по тем временам.

Приехали в Херсон ночью. Дело стояло на контроле у начальника ГУБОП Ищенко, поэтому на месте нас встречали. В УБОП не поехали из соображений конспирации. Ночевали на квартире у опера. Тот как раз праздновал день рожденья: мы малость погуляли у него...

Утром часов в семь похмельные заехали к начальнику Херсонского УБОП Саше Ковалеву. Тот отправлялся на доклад к начальнику областного главка Николаю Николаевичу Марченко. Надо было и нас представить. Мне, небритому, неудобно было показываться генералу. Залеский не мучался комплексами и отправился к генералу в чем был.

Ковалев потом рассказывал: В генеральской приемной Тарас, наряженный в шорты, вдруг преобразился и решительно обратился к Ковалеву: “Посторонись!” Заходит без приглашения к генералу, а там замминистра Бардов в командировке. Тарас: “Добрый день, УБОП Киева!” От такой наглости у Бардова аж папироска на штаны упала.

Начальник УБОПа как смог сгладил ситуацию, объяснил цель нашей поездки. Тут же вызвали начальника УКП (наружки), определили задачи для проведения оперустановки по адресу местного авторитета Воробья, к которому отправился интересовавший нас Янчук.

Вскоре выяснили: нашей «десятки» не видели, Янчук к Воробью не заезжал. Сам Воробей был на свой день рожденья в Крыму, оттуда приехал с простреленной ногой. Никто посторонний не появлялся.

Была суббота. У Воробья на берегу моря - около 18 пансионатов под контролем. Решили искать его машину там. Дали нам в усиление начальника межрайотдела УБОП и опера, который курировал пансионаты. Прибыли на место. Начотдела вскоре уехал, мы с опером остались. Время поджимало: нам дали всего сутки – после этого придётся выпускать Москву. Все побережье облазили, наконец часа в три ночи нашли похожую машину. Только диски не титановые, и закрашенная царапина не на переднем крыле, а на заднем.

Связи с городом не было. Опера отправили пробивать номер в Херсон. Мы остались наблюдать за машиной. Часов в восемь утра появились три человека. Среди них узнаю Янчука. Мы с ним раньше пересекались, когда я в Радянском РОВД трудился. Один вернулся, за ним пошел второй - это оказался Воронов. Послал за ними Тараса: он их уложил. Потом сообщает мне по рации: их тут еще пятеро. Ну, он и их уложил. А я не могу ему помочь: сижу в заведенной машине, пасу Янчука. Потом приняли и его. Всего восемь человек. Держим их под стволами. Нашли двух понятых, описываем задержанных, ждем подкрепление.

Тут приходит целая милицейская колонна подкрепления из Херсона – они ж пробили госномер и узнали, что это бандитская машина. Упаковали бандитов, привезли в Херсон, доложили начальству. Поддубный решил, что Янчук - лидер группировки и приказывает везти всех в Киев в рассадку – на семи машинах. Херсон заправил бензином. В Умани - на полдороги - должны были пересесть на нашу машину. Наблюдаем картину маслом: на обочине стоит восемь “тойот” во главе с нашим начальником районного отдела Володей Харченко, за ним - ГАИ-шники. Красиво!

Колонне была команда ехать медленно. Я вез в машине Янчука и засыпал после нескольких бессонных ночей. Даю команду оторваться - газанули под 140 км\час и ночью сдали в Киеве нашего пассажира.

Вся бригада Янчука получила серьезные сроки: до 15 лет. Москва соскочил, хотя первичные материалы свидетельствовали: он - организатор покушения. Вне всякого сомнения: уплатил судье и тот перевел стрелки на Янчука.

Продолжает полковник Александр Балдук , замначальника УБОП Киева:

В 2000 году мы снова пересеклись с Москвой. На меня вышли люди с «Острова», начальник 10 отдела ГУР Минобороны, с которым раньше работали вместе: «Москва нам нужен, интересуют его связи по Венгрии». Я предложил организовать встречу на “Вите Почтовой”, чтобы помочь Москве снять его с розыска - не за просто так, конечно. Сидит Москва на пеньке в лесу: “Помогите порешать вопрос!” Я говорю: «Мне легче будет помочь, если ты будешь моим агентом”. Он все подписал.

Подняли мы дело Москвы, следователь Грузинова говорит: «Доказательной базы тут нет, все мертвы. Закрываем по ст.7 – в связи со смертью потерпевших».

Я поехал на доклад к начальнику УВД Михаилу Корниенко. Нужен ли нам лишний посаженый лидер или нам выгоднее, чтобы он нам постоянно стучал? Решили держать его на поводке, но выпроводить из Киева. Так Фадеев\Москва обосновался в Житомире.