Вбивці українського полковника прожили недовго

13 июля 2025 | 14:33

СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки у Києві.

Співробітники СБУ ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням фсб рф здійснили в Києві убивство полковника СБУ. Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. «Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані», - зазначив голова спецслужби. За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.



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