ТЕМА

У экс-министра Кубракова обыск

11 июля 2025 | 10:00

работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.


Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене. По словам источника УП, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

Австралийский пожарный Дэвид Три из городка Mirboo North делится водой с испуганным и раненым коалой в зоне, где тушат загоревшийся лес. Пожары на юге Австралии привели к гибели 181 человека, пишет New York Times со ссылкой на данные австралийской полиции.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 