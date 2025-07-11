У экс-министра Кубракова обыск

11 июля 2025 | 10:00

работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене. По словам источника УП, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.



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