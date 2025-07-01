Що впливає на індекс страху та жадібності крипти: основні фактори

01 июля 2025 | 12:05

Оцінювати курс Біткоїну – це важливий момент при інвестиціях у криптовалюти. Щоб знайти найкращі моменти для входу та виходу з ринку, можуть використовуватись різні способи аналізу. Один із варіантів – дослідження індексу страху та жадібності. Це просунутий інструмент, який оцінює настрої ринку. З його допомогою ви зможете приймати виважені рішення щодо інвестицій у цифрові монети. Завдяки актуальним даним ви зможете залишатися на крок попереду.

Навіщо потрібен індекс страху та жадібності на крипторинці?

Учасники криптоіндустрії поводяться дуже емоційно. Коли ринок зростає, гравці стають жадібними, через що формується FOMO – синдром втраченої вигоди. Разом з тим користувачі часто продають свої активи, таким чином реагуючи на червоні цифри котирувань монет. Індекс страху та жадібності онлайн здатний позбавити трейдерів та інвесторів від емоційних перенапруг. Існує два основних припущення:

Надзвичайний страх може сигналізувати про те, що гравці дуже занепокоєні. Це можна розглядати як хорошу можливість, щоб купувати крипту. Якщо спостерігається надзвичайна жадібність, це вказує на необхідність корекції на ринку.

Індекс страху та жадібності криптовалюти спрямований на оцінку поточного настрою ринку. Сам показник виражається у вигляді числа в діапазоні від 0 до 100. При цьому 0 – надмірний страх, а 100 – це надзвичайна жадібність. Якщо розглядати параметр більш детально, він поділяється на кілька категорій:

0-24: помаранчевий колір, сильний страх.

25-49: жовтий колір, страх.

50-74: світло-зелений, жадібність.

75-100: зелений, сильна жадібність.

У Солана курс, як і вартість інших монет, може різко змінюватися, виходячи із співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Але всі показники впираються у настрої та поведінку учасників криптоіндустрії.

Фактори, від яких залежить індекс страху та жадібності крипти

Волатильність.

Цей параметр аналізується з урахуванням середньої вартості активу протягом останніх 30 і 90 днів. Волатильність використовується як показник невизначеності на крипторинку. Наприклад, при підвищеному у Біткоїна індексу страху відзначається висока волатильність.

Ринковий імпульс/об'єм.

Актуальний обсяг торгів криптою та динаміка ринку зіставляються із середніми значеннями за останні 30 та 90 днів, після чого об'єднуються. Постійні покупки у великих розмірах позначаться на індексі страху та жадібності крипти бичачим настроєм чи жадібністю на ринку.

Соціальні мережі.

У цьому випадку дослідження стосується кількості хештегов по монеті на платформі X (Twitter). Крім того, оцінюється швидкість їхнього поширення. Індекс страху та жадібності Біткоіна та інших криптовалют видасть підвищену жадібність на ринку, якщо спостерігається висока активність у поширенні хештегов.

Домінування.

В основному йдеться мова про Біткоїн та його домінування на ринку. Зростання частки BTC на крипторинці говорить про нові вкладення в Bitcoin і можливий перерозподіл коштів з альткоїнів.

Google Trends.

Індекс страху/the fear index включає в себе аналіз даних Google Trends за пошуковими запитами про криптовалюту, що допомагає зрозуміти настрої на ринку. Приклад: якщо зростає кількість запитів на кшталт «Біткоін-шахрайство», це може вказувати на збільшення страху серед гравців.

Опитування.

Для індексу страху криптовалют цей параметр більше не використовується. Раніше він передбачав щотижневе опитування серед 2000-3000 користувачів про поточну ринкову ситуацію.