Ментовская коррупция в Украине: ничего особенного

26 сентября 2025 | 08:41 , ТЕМА

Как так получается, что ОБНОН превратился в службу по торговле нарко и крышеванию драгдиллеров, служба по борьбе с торговлей людьми – в крышу домов терпимости и сутенеров, а служба БЭП карает преступников «рублем», а не уголовными делами? Что ж у нас, украинцев не так: у всех благостно и красиво, а у нас даже в новой полицейской форме воруют, крышуют, преступают закон?

И политики у нас какие-то сильно плохие, не такие как в западных демократиях, и министры бестолковые коррупционеры, и мэры с подельниками крадут как в последний раз… Что уж про президентов говорить! Ведь ни одного же удачного не было – все или воры, или неумехи, или агенты Кремля и враги нации.

Может у нас «пороблэно» - вопрошают проницательные украинцы? И ведь народ-то трудолюбивый, хозяйственный, все как один – за чистоту и порядок в отношениях и на улицах. За что ж эта божья кара!

А ведь никакие мы не особенные, и западные демократии отличаются от нас лишь по форме и совсем чуть по содержанию, и живут у них такие же как мы люди, и воруют они, и законы любят преступать и взятки брать. Да и полиция у них не сильно отличается от нашей. Просто мы, закрепаченные Совком, только недавно об этом узнали, а у них это уже пройденный этап.

Про нашу коррупцию в «органах» они подробно рассказали еще полста лет назад в прекрасном фильме «Серпико» с молодым красавцем Аль Пачино. И показали как эта самая коррупция работает и чем питается и почему она непобедима. Если коротко: потому что такова природа человека. И все люди-братья, мало отличимые друг от друга, не взирая на расовую принадлежность и место жительства. И в фильме об этом прямо говорит главному герою его ближайший друг: кумовство, «политическая целесообразность», неудержимая жажда денег, ради которых человек всегда найдет оправдание своим поступкам: забота о семье, невыносимое финансовое положение, давление коллектива сложившихся коррупционеров, в котором оказываешься. Будь таким как все, бери и не мешай брать другим – будешь жить и работать счастливо. А если окажешься не такой, если в тебе зашевелился атавизм чести, имеешь принципы – будь готов попасть под пресс системы, где на кону большие деньги, здесь все повязаны и нет места чужакам.

Тем, кто посмотрит фильм «Серпико», заметит: что если заменить персонажей нью-йоркской полиции 70-х украинскими ментами 2020-х, то картина будет неотличима в мельчайших деталях. Ну, разве что конторы нынешних украинских копов много чище, с евроремонтами за деньги спонсоров и у начальника есть «Верту», купленный за поборы с уличных торговцев на подконтрольной территории.

Так что все у нас как у людей, только с отставанием лет в 50. И последние президенты в локомотиве западной демократии малоотличимы от товарища Брежнева, и тамошние политики лоббируют корпорации, развращают малолетних и врут-врут-врут. Все как у нас, но прилизаннее, эстетичнее.

Но, если говорить по гамбургскому счету, есть одно принципиальное отличие: в Украине все это непотребство неприкрытое, примитивное, напоказ. Это безусловно раздражает. Но главное – масштабы всеобщего разврата. Тут мы лидеры однозначно, сицилийская мафия люто завидует.

Наша мафия системная. Причин проста: в Украине не существует действенных государственных институтов, ничего буквально не работает – в парламенте случайные люди, принимающие не действующие законы, из-за этого правоохранительная система работает вхолостую. Судебная реформа не проведена, суд как ветвь власти отсутствует, кабмином руководят дилетанты, исполнительная власть недееспособна. Антикоррупционные органы не справляются с задачей, а антикоррупционная общественность на грантовые деньги коррумпирована не меньше тех, с кем она борется. Граждане, которых правильнее называть населением, пассивны, безграмотны и вороваты. Это они дают взятки повсеместно и получив хлебную должность их берут. Бедность не способствует гражданской активности и контролю власти. Да мы просто не знаем как это делать в отличие от наших западных друзей и партнеров. У нас не было такого опыта – все решали императоры, секретари КПСС и председатели колхозов.

Смотрим «Серпико», думаем, учимся, взрослеем.