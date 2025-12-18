|
Япония рвется в ядерный клуб
18 декабря 2025 | 16:19
Япония должна иметь ядерное оружие, заявил сегодня высокопоставленный представитель администрации японского премьер-министра. На условиях анонимности, но выдал всем национальным СМИ.
Это сильный жест в сторону Китая. И, кстати, администрации Трампа. Япония чувствует себя одинокой, не чувствует американской поддержки. Разные есть оценки, но японцы ядерную боеголовку для своей ракеты до Шанхая и Пекина сделают, если в режиме аврала, за несколько лет.
