Япония рвется в ядерный клуб

18 декабря 2025 | 16:19

Япония должна иметь ядерное оружие, заявил сегодня высокопоставленный представитель администрации японского премьер-министра. На условиях анонимности, но выдал всем национальным СМИ.


Это сильный жест в сторону Китая. И, кстати, администрации Трампа. Япония чувствует себя одинокой, не чувствует американской поддержки. Разные есть оценки, но японцы ядерную боеголовку для своей ракеты до Шанхая и Пекина сделают, если в режиме аврала, за несколько лет.

