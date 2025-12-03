ТЕМА

Автора міндічгейту звільнили з-під варти

03 декабря 2025 | 17:44

Київська апеляція звільнила Руслана Магамедрасулова з-під варти.


Детектив НАБУ, який брав участь у викритті корупційного кодла імені Міндіча, провів у СІЗО більше чотирьох місяців. Якщо бути точними, то 135 днів.

