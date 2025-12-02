|
В Китае тысячи претендентов на одно место в госструктурах
02 декабря 2025 | 12:21
В Китае при огромном ажиотаже проходят экзамены на право занять должность в государственном аппарате – на эти места рвутся выпускники университетов в условиях серьезной безработицы среди молодежи. Средний уровень конкурса – 84 человека на место. Однако конкуренция за некоторые особенно лакомые или перспективные должности доходит до уровня многих тысяч претендентов на одну вакансию.
На нынешние экзамены получены заявки от наивысшего в истории КНР количества желающих – 3,51 миллиона человек. Некоторые были отсеяны в ходе предварительных проверок. Так что к экзаменам допущены 3,2 миллиона молодых людей обоего пола. Они претендуют на 28 тысяч мест в государственном аппарате. Многие молодые люди в Китае сейчас предпочитают стабильную спокойную карьеру в министерствах, ведомствах и прочих казенных конторах рискованной жизни в частном секторе, где конъюнктура в последнее время в целом – так себе. В промышленности, например, ее официальная оценка уже восьмой месяц подряд находится в негативной зоне. По данным Государственного статистического управления КНР, в октябре безработицей были охвачены 17 процентов молодых людей в возрастной группе от 16 до 24 лет. Это без учета учащихся. На молодежь приходится примерно треть всех безработных в Китае. На такой ситуации, кстати, парадоксальным образом сказывается и культ высшего образования в КНР – число выпускников вузов стремительно растет. Им все сложнее находить работу, достойную высокого диплома, а к сборочной линии на заводе, как говорится, эти люди идти не хотят. В 2024 году из университетов и аспирантур Китая выпустились 12 миллионов человек, это на 60 процентов больше, чем десять лет назад. Многие из них, как сообщается, годами ищут работу, оставаясь на иждивении у своих трудолюбивых родителей.
