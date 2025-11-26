|
Єрмак очолив переговорну делегацію після того, як Зеленський дізнався про підозру главі ОПУ від НАБУ
26 ноября 2025 | 17:52
Як стверджують джерела ZN.UA в Офісі президента та правоохоронних органах, після липневого кризового засідання у кабінеті глави держави між президентом Володимиром Зеленським та керівниками антикорупційних органів — директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком — відбулася ще не одна непублічна зустріч.
За інформацією співрозмовників, під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові офісу президента Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову. Питання, втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була його реакція.
Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації. З іншого боку, після шести років політики «випалювання» всього професійного й інтелектуального, кого ще можна було висунути очолити українську переговорну делегацію, якщо не тих, хто має доступ до найвищого рівня президентської довіри?
Непрямим підтвердженням серйозності намірів НАБУ щодо цих посадовців є те, що 25 листопада Умеров був запрошений до Національного антикорупційного бюро на допит.
