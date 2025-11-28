У Єрмака проводять обшуки

Чили. У них сейчас лето...

Телеграм НАБУ підтверджує. «Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування», - повідомив ресурс

НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, - «УП».