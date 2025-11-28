ТЕМА

У Єрмака проводять обшуки

28 ноября 2025 | 09:54

НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, - «УП».


Телеграм НАБУ підтверджує. «Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування», - повідомив ресурс



