Усик втратив пояс, бо йому стало нецікаво битися

"Слухай, для мене це дуже важливий пояс – я ж виграв цей пояс. Коли мені сказали: "Ти повинен захистити пояс WBО", я відповів: "Так, я можу це зробити, але не зараз". У мене були дуже важкі півтора року з Тайсоном Ф'юрі – два бої, підготовка до них. Потім перемога над Даніелем Дюбуа. Я кажу: "Я не проти, я зроблю це, але не зараз".

Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є.

Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб'ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так, – сказав Усик.