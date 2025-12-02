ТЕМА

Усик втратив пояс, бо йому стало нецікаво битися

02 декабря 2025 | 09:23

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО), який наразі володіє поясами WBC, WBA та IBF, визнав, що йому не цікавий поєдинок проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Британець став чемпіоном світу за версією WBO після відмови від титулу Усиком. Про це Олександр сказав в інтерв'ю Boxing King Media.


"Слухай, для мене це дуже важливий пояс – я ж виграв цей пояс. Коли мені сказали: "Ти повинен захистити пояс WBО", я відповів: "Так, я можу це зробити, але не зараз". У мене були дуже важкі півтора року з Тайсоном Ф'юрі – два бої, підготовка до них. Потім перемога над Даніелем Дюбуа. Я кажу: "Я не проти, я зроблю це, але не зараз".

Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є.

Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб'ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так, – сказав Усик.

Раніше Олександр Усик запевнив, що знову стане абсолютним чемпіоном світу.

Український боксер також зробив заяву, що буде не проти вийти в ринг проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).



