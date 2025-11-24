В суді хотіли повернути 48 кг золота й $4,8 млн

24 ноября 2025 | 12:41

Батько ексміністра енергетики хотів через суд повернути 48 кг золота і $4,8 млн – суддя відмовив

Вишгородський райсуд Київської області не повернув батьку міністра енергетики часів Віктора Януковича Едуарда Ставицького 48 кг золотих зливків і 4,8 мільйона доларів у готівці у зв'язку з тим, що їх вилучили у власність держави.

Ставицький був міністром енергетики та вугільної промисловості в уряді Миколи Азарова. Він, як і багато чиновників часів експрезидента Януковича, втік з країни після Революції гідності у 2014 році.

Тоді ж правоохоронці вилучили з квартири, якою користувалась родина Ставицького, золоті банківські зливки загальною вагою понад 48 кілограмів (УП повідомляла про вилучення 49,8 кг золота), 4,8 млн доларів, 7,5 тисячі євро та величезну кількість ювелірних виробів та годинників.

Золото і готівка як речові докази зберігалися в "Укрексімбанку".

В рішенні суду вказано, що 27 березня 2022 року за рішенням керівника Головного управління розвідки Міноборони їх примусово вилучили у власність держави "для забезпечення обороноздатності".

Також там зазначено, що Держсховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння продало золото Нацбанку. Частина злитків зарахували до золотовалютного резерву (нині вони зберігаються в Нацбанку), а решту золота переплавили й використали для виготовлення заготовок для монет із дорогоцінних металів.

Від реалізації золота Ставицького до державного бюджету надійшло загалом 83,4 млн гривень.

У червні 2024 року Вишгородський райсуд Київської області закрив за строками давності справу проти Ставицького щодо заволодіння об'єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я", де облаштував собі резиденцію експрезидент Янукович.