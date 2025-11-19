Трамп суне мир в Україні за методом Гази

19 ноября 2025 | 07:19

Адміністрація Трампа таємно обговорює з Москвою новий 28-пунктний план припинення війни в Україні. - Axios

Подібно до переговорів Трампа щодо Гази, пропозиція охоплює чотири сфери: умови миру в Україні, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку та майбутні відносини США з росією та Україною. Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Майамі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, розробляючи план, і налаштований оптимістично, бо «позиція росії справді почута». США почали інформувати європейських союзників і вважають, що є реальна ймовірність того, що вони — і Україна — підтримають ці зусилля.



