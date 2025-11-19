|
Трамп суне мир в Україні за методом Гази
19 ноября 2025 | 07:19
Адміністрація Трампа таємно обговорює з Москвою новий 28-пунктний план припинення війни в Україні. - Axios
Подібно до переговорів Трампа щодо Гази, пропозиція охоплює чотири сфери: умови миру в Україні, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку та майбутні відносини США з росією та Україною. Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Майамі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, розробляючи план, і налаштований оптимістично, бо «позиція росії справді почута». США почали інформувати європейських союзників і вважають, що є реальна ймовірність того, що вони — і Україна — підтримають ці зусилля.
также читайте
[07.11.2025]
[02.11.2025]
|
по теме
Озвучені умови закінчення війни
20. 11. 2025 | 23:51
Німці вже напевно пообіцяли далекобійні ракети
20. 11. 2025 | 11:31
Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу дії, - пише Anadolu Ajansi.
Золотой унитаз продадут на Сотбис
18. 11. 2025 | 08:02
Аукционный дом Sotheby's во вторник попробует продать с молотка более чем 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана.
Трамп ведет дело к короткой победоносной войне
16. 11. 2025 | 19:37
Скандал с записями Эпштейна, вновь вспыхнул в США. Трампу нужно отвлечь общество. Война с Венесуэлой ему нужна.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»