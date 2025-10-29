ГУР знешкодив в росії ката-підполковника

29 октября 2025 | 10:35

☠️ У рф ліквідований підполковник російського ОМОНу, причетний до злочинів у Київській області, - ГУР

Йдеться про Мазжерина Веніаміна Володимировича - підполковника кацапської "поліції", який служив у спецпідрозділі "Оберіг" управління росгвардії по Кемеровській області. 25 жовтня цього року на території цієї ж області його автомобіль вибухнув, а сам Мазжерин у той момент якраз перебував за кермом машини. Саме підрозділ "Оберіг" є одним із причетних до військових злочинів у Київській області під час повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року.



