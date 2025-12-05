|
Подробиці з життя Скррохов, яку обшукали
05 декабря 2025 | 12:50
справа Анни Скороход: її помічник чеченець Руслан Джамбулатов має брата Рустама, який взяв $250 тис з земляка Імрана Ісаєва, щоб його не внесли до санкційного списку РНБОУ. Питання не вирішив, гроші не віддав. Почалися претензії/розборки. Спір вирішили старійшини. Але не до кінця
на Джамбулатова записана велика кількість автомобільних та ломбардно-колекторських фірм, та нерухомості: БЦ на Б.Хмельницького 63а, земділянки біля Софії, на Шовковичній та інш Його партнери: Ігор Воронов: КИЇВТРЕЙДІНВЕСТ-ЛТД, Бінатек Леонід Крючков: ТД ЕЛІТ СЕРВІС Олександр Дубовий: ПАТ "УБ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС" МВС-Шевцов (Дегрик): ТОВ Дзенгуляр Джамбулатов під санкціями, як кримінальник, але дивом переписав активи на Еліну Данаєву (рідня) Співпрацює з прокурорськими кланами Кудрявцева, Яреми-Гелетея Відпочиває з Веміром Давітяном (кишеня Арахамії) чоловік Скороход нардеп Антон Поляков останні години перед смертю провів в авто з Русланом Джамбулатовим, який фігурував в замовленні на Суто Мамояна (через вбивство Шабаба Алояна) ТГК Bond news
|
