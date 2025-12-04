|
Убийц сына харьковского вице-мэра задержали в Одессе
04 декабря 2025 | 10:17
Предполагаемых убийц 21-летнего Данилы Кузьмина, сына харьковского вице-мэра Сергея Кузьмина, задержали в Одессе. Как сообщили в пресс-службе Киевского райсуда города, 2 декабря к двоим мужчинам применили временный арест сроком на 40 суток.
Преступление было совершено в Австрии (в венском районе Донауштадт) 25 ноября, и теперь украинские власти ждут от властей федерации официального запроса на выдачу подозреваемых, пишет Думская.
Отец убитого Сергей Кузьмин отвечает в мэрии Харькова за цифровизацию.
[01.12.2025]
[28.11.2025]
[28.11.2025]
[26.11.2025]
[25.11.2025]
[24.11.2025]
|
по теме
ГУР победил ЗСУ в битве за санаторий под Киевом
04. 12. 2025 | 10:11
В Конча-Заспе произошло столкновение между военнослужащими Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел на территории санатория "Жовтень". Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Автора міндічгейту звільнили з-під варти
03. 12. 2025 | 17:44
Київська апеляція звільнила Руслана Магамедрасулова з-під варти.
В Китае тысячи претендентов на одно место в госструктурах
02. 12. 2025 | 12:21
В Китае при огромном ажиотаже проходят экзамены на право занять должность в государственном аппарате – на эти места рвутся выпускники университетов в условиях серьезной безработицы среди молодежи. Средний уровень конкурса – 84 человека на место. Однако конкуренция за некоторые особенно лакомые или перспективные должности доходит до уровня многих тысяч претендентов на одну вакансию.
В Вене горит украинская єлита. Буквально
02. 12. 2025 | 09:50
Украинец, которого нашли сожженным в "Мерседесе" в Вене, вероятно, сын заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Сергея Кузьмина. Об этом пишет "Думка" со ссылкой на "двух источников в политических кругах".
Усик втратив пояс, бо йому стало нецікаво битися
02. 12. 2025 | 09:23
Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО), який наразі володіє поясами WBC, WBA та IBF, визнав, що йому не цікавий поєдинок проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Британець став чемпіоном світу за версією WBO після відмови від титулу Усиком. Про це Олександр сказав в інтерв'ю Boxing King Media.
