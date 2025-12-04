Убийц сына харьковского вице-мэра задержали в Одессе

04 декабря 2025 | 10:17

Предполагаемых убийц 21-летнего Данилы Кузьмина, сына харьковского вице-мэра Сергея Кузьмина, задержали в Одессе. Как сообщили в пресс-службе Киевского райсуда города, 2 декабря к двоим мужчинам применили временный арест сроком на 40 суток.

Преступление было совершено в Австрии (в венском районе Донауштадт) 25 ноября, и теперь украинские власти ждут от властей федерации официального запроса на выдачу подозреваемых, пишет Думская.



Предполагаемым убийцам, по данным Венского государственного управления криминальной полиции, 19 и 45 лет. Следствие считает, что 25 ноября они силой затащили Данилу в «мерседес» и в течение четырех часов пытали, заставив перечислить значительную сумму с его криптокошелька на счет другого человека. После этого злоумышленники облили свою жертву бензином и сожгли вместе с авто.



Тело, которое правоохранители нашли на заднем сиденье машины, обгорело на 80%. Судебно-медицинские эксперты также установили, что у Данилы выбиты зубы и закрытая черепно-мозговая травма. Поскольку в легких парня не было частиц сажи, специалисты считают, что он скончался либо до сожжения, либо в самом начале пожара.



Австрийские полицейские сумели выйти на след подозреваемых благодаря показаниям очевидца потасовки в подземном гараже гостиницы и записям с камер видеонаблюдения. Кроме того, они практически сразу исключили политический мотив убийства.



Младший из мужчин учился с Кузьминым в одном университете. Установлено, что именно он приобрел две канистры с бензином, который использовался для сожжения тела несчастного.



В Украину подозреваемые приехали 26 ноября. Их задержал полицейский спецназ «КОРД» — по данным издания «Слідство Інфо», это случилось 29-го.



Информация о розыске пропавшего Данилы Кузьмина появилась в базе розыска МВД Украины только 2 ноября.

Отец убитого Сергей Кузьмин отвечает в мэрии Харькова за цифровизацию.