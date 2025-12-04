ГУР победил ЗСУ в битве за санаторий под Киевом

04 декабря 2025 | 10:11

В Конча-Заспе произошло столкновение между военнослужащими Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел на территории санатория "Жовтень". Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Неназванные собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что столкновение с использованием оружия произошло вечером в среду, 3 декабря. Конфликт возник между бойцами одного из подразделений ГУР и военнослужащих воинской части А4005 (в открытых источниках говорится, что это 11-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск ВСУ).



Военнослужащие ГУР зашли на территорию санатория, выбив ворота и повредив ограждение. Они "взяли в плен" десятерых военнослужащих, нанеся им телесные повреждения. Утверждается, что столкновение между военными сопровождалось стрельбой.



Позже бойцы ГУР отпустили военнослужащих ВСУ, но покидать территорию санатория отказались. Более того, они якобы забаррикадировались внутри.



По словам источников издания, в ГУР утверждают, что военнослужащие воинской части А4005 якобы незаконно заняла санаторий. Бойцы разведывательной службы приехали, чтобы "вернуть объект".



"Владелец земельного участка заключил с одной из наших воинских частей прямые договоры на время действия военного положения. Согласно действующему законодательству, данные договоры не требуют дополнительных согласований. У представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией", — сказал источник издания в ГУР.



Сейчас на месте находятся сотрудники Национальной полиции, представители Главного управления Военной службы правопорядка, военный комендант Киевской области, работники Киевской ОВА и офицеры воинской части А4005.