|
Драгобрат продають підозріло дешево
25 ноября 2025 | 09:19
Найвищий гірськолижний курорт в українських Карпатах "Драгобрат", що на Закарпатті, виставили на продаж за $2,75 млн (близько 116 млн грн).
Про це пише ZAXID.NET, зазначаючи, що спочатку оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" з'явилось на ОLX 18 листопада, а 24 листопада співвласник компанії Іван Зезекало підтвердив намір продати актив.
Йдеться про готелі, котеджі, витяги, ратраки, пункт прокату лижного спорядження та земельну ділянку на 1,7 га.
"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували – брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами", – розповів Зезекало.
Серед активів компанії, виставлених на продаж:
Компанія "Драгобрат" зареєстрована у 1993 році. З 2024 року фірмою керує Анастасія Нечитайло, якій належить частка компанії. Серед інших власників – Віктор Атаманенко та Надія Бідна з Київської області, а також бізнесмени з Полтави Іван Іванович Зезекало та Іван Гаврилович Зезекало.
У 2024 році ТОВ "Драгобрат" отримав понад 5,5 млн грн доходу, з яких понад 750 тис. грн – чистий прибуток. У компанії – 9 працівників, а її активи аналітики оцінюють у понад 8,4 млн грн.
Найвищий гірськолижний курорт України "Драгобрат" розташований на висоті 1300-1700 метрів над рівнем моря.
также читайте
[18.11.2025]
[16.11.2025]
[13.11.2025]
|
по теме
В суді хотіли повернути 48 кг золота й $4,8 млн
24. 11. 2025 | 12:41
Батько ексміністра енергетики хотів через суд повернути 48 кг золота і $4,8 млн – суддя відмовив
Япония настроилась на милитаризацию
24. 11. 2025 | 08:20
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити запустила процесс достаточно быстрого пересмотра основополагающих документов в военной сфере, включая положения о безъядерном статусе страны, вопрос об атомных подлодках и определение новых целей в повышении расходов на вооруженные силы.
Озвучені умови закінчення війни
20. 11. 2025 | 23:51
Німці вже напевно пообіцяли далекобійні ракети
20. 11. 2025 | 11:31
Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу дії, - пише Anadolu Ajansi.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»