Драгобрат продають підозріло дешево

Найвищий гірськолижний курорт в українських Карпатах "Драгобрат", що на Закарпатті, виставили на продаж за $2,75 млн (близько 116 млн грн).

Про це пише ZAXID.NET, зазначаючи, що спочатку оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" з'явилось на ОLX 18 листопада, а 24 листопада співвласник компанії Іван Зезекало підтвердив намір продати актив.

Йдеться про готелі, котеджі, витяги, ратраки, пункт прокату лижного спорядження та земельну ділянку на 1,7 га.

"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували – брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами", – розповів Зезекало.

Серед активів компанії, виставлених на продаж:

двоповерхова адмінспоруда і два котеджі на 16 номерів,

п'ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном

двоповерхова споруда (медпункт, ігровий зал, гуртожиток для персоналу),

сауна з басейном

пункт прокату лижного спорядження

три бугільні витяги (1000, 950 і 260 м) з турнікетною системою

два ратраки, три бульдозери та дизельні генератори на 120 і 200 кВт.

Компанія "Драгобрат" зареєстрована у 1993 році. З 2024 року фірмою керує Анастасія Нечитайло, якій належить частка компанії. Серед інших власників – Віктор Атаманенко та Надія Бідна з Київської області, а також бізнесмени з Полтави Іван Іванович Зезекало та Іван Гаврилович Зезекало.

У 2024 році ТОВ "Драгобрат" отримав понад 5,5 млн грн доходу, з яких понад 750 тис. грн – чистий прибуток. У компанії – 9 працівників, а її активи аналітики оцінюють у понад 8,4 млн грн.

Найвищий гірськолижний курорт України "Драгобрат" розташований на висоті 1300-1700 метрів над рівнем моря.