НАТО відгорожується новітньою антидроновою системою

07 ноября 2025 | 09:14

Польща та Румунія почали розгортати американську систему захисту від російських дронів, випробувану в Україну, — AP News

‼️ Американська система Merops, що складається з компактних комплексів, здатних поміститися в кузові середньорозмірного пікапа, вже встановлюється у Польщі та Румунії. За планом, в перспективі вона має бути розгорнута вздовж усього східного кордону НАТО — від Туреччини на півдні до Норвегії на півночі, щоб «у Москві навіть не замислювалася про її перетин», заявили AP військові чиновники Альянсу. Merops здатна ідентифікувати безпілотники та збивати їх, використовуючи штучний інтелект для навігації у разі перешкод для супутникового та електронного зв'язку. Вона пройшла успішне випробування на війні в Україні. Система може бути використана для захисту як критично важливих об'єктів інфраструктури, наприклад, аеропортів, так і армійських частин, що пересуваються в зоні бойових дій.



