НАТО відгорожується новітньою антидроновою системою
07 ноября 2025 | 09:14
Польща та Румунія почали розгортати американську систему захисту від російських дронів, випробувану в Україну, — AP News
‼️ Американська система Merops, що складається з компактних комплексів, здатних поміститися в кузові середньорозмірного пікапа, вже встановлюється у Польщі та Румунії. За планом, в перспективі вона має бути розгорнута вздовж усього східного кордону НАТО — від Туреччини на півдні до Норвегії на півночі, щоб «у Москві навіть не замислювалася про її перетин», заявили AP військові чиновники Альянсу. Merops здатна ідентифікувати безпілотники та збивати їх, використовуючи штучний інтелект для навігації у разі перешкод для супутникового та електронного зв'язку. Вона пройшла успішне випробування на війні в Україні. Система може бути використана для захисту як критично важливих об'єктів інфраструктури, наприклад, аеропортів, так і армійських частин, що пересуваються в зоні бойових дій.
по теме
Маск уходит в финансовый отрыв
07. 11. 2025 | 08:44
Покровськ - все?..
05. 11. 2025 | 12:50
В Україні побоюються оточення під Покровськом і найбільшої поразки з початку року, - Bild
Насиров с подельником получили реальные сроки
02. 11. 2025 | 08:30
Высший антикоррупционный суд признал экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением в пользу компаний, связанных с бывшим нардепом Александром Онищенко.
Мадяр слідом за Пу пообіцяв росіянам блекаут
02. 11. 2025 | 07:35
Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту.
