Золотой унитаз продадут на Сотбис

18 ноября 2025 | 08:02

Аукционный дом Sotheby's во вторник попробует продать с молотка более чем 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота работы именитого итальянского художника Маурицио Каттелана.


Золотой унитаз под названием "Америка" полностью работоспособен. Окончательная оценка и начальная ставка будут определены по цене золота, пока что это почти $10 миллионов.

