Насиров с подельником получили реальные сроки

02 ноября 2025 | 08:30

Высший антикоррупционный суд признал экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением в пользу компаний, связанных с бывшим нардепом Александром Онищенко.

Суд назначил Насирову наказание в виде шести лет лишения свободы и заключил под стражу прямо в зале заседаний. Также экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. По решению суда, Насиров также не сможет занимать определенные должности в течение трех лет. Другой чиновник, бывший руководитель департамента ГФС Владимир Новиков, получил 4 года тюрьмы по этому же делу. Напомним, Насирова и экс-чиновника ГФС Владимир Новикова обвиняли в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК). По версии следствия, экс-глава ГФС и директор департамента ГФС в период 2015-2016 годов позволили компаниям народного депутата-беглеца Александра Онищенко, подозреваемого в организации «газовых схем» по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», не платить государству рентную плату за пользования недрами. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн. Весной Насиров попытался мобилизоваться в ВСУ. Однако приказ о мобилизации был отменен, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести служебное расследование по факту его призыва. Поделиться |



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :