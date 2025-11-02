|
Насиров с подельником получили реальные сроки
02 ноября 2025 | 08:30
Высший антикоррупционный суд признал экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением в пользу компаний, связанных с бывшим нардепом Александром Онищенко.
Суд назначил Насирову наказание в виде шести лет лишения свободы и заключил под стражу прямо в зале заседаний. Также экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. По решению суда, Насиров также не сможет занимать определенные должности в течение трех лет. Другой чиновник, бывший руководитель департамента ГФС Владимир Новиков, получил 4 года тюрьмы по этому же делу. Напомним, Насирова и экс-чиновника ГФС Владимир Новикова обвиняли в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК). По версии следствия, экс-глава ГФС и директор департамента ГФС в период 2015-2016 годов позволили компаниям народного депутата-беглеца Александра Онищенко, подозреваемого в организации «газовых схем» по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», не платить государству рентную плату за пользования недрами. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн. Весной Насиров попытался мобилизоваться в ВСУ. Однако приказ о мобилизации был отменен, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести служебное расследование по факту его призыва. Поделиться |
|
по теме
Мадяр слідом за Пу пообіцяв росіянам блекаут
02. 11. 2025 | 07:35
Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту.
Задержан тернопольский дебил, рассылавший бомбы через Укрпочту
01. 11. 2025 | 07:40
Правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, которого считают причастным к взрыву 30 октября на «Укрпочте» в Соломенском районе Киева. Об этом в пятницу 31 октября сообщила Нацполиция.
ТРЦ Гулівер в Києві зачинили. Надовго
01. 11. 2025 | 07:36
Торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін у зв’язку з діями з боку колишнього власника, ТОВ «ТРИ О». Про це повідомляє «Ощадбанк».
Из Японии в США можно будет долететь за час. Но очень дорого!
29. 10. 2025 | 10:38
Космические рейсы из Токио в Нью-Йорк хотят запустить японские компании – долететь можно будет всего за час.
фототема (архивное фото)
