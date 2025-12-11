ТЕМА

Экс-зампосла США обвинил Юрия Луценко в жесткой коррупции

11 декабря 2025 | 09:06

Бывший зампосла США рассказал, как обделил Юру Луценко, раздавая мешки с деньгами.


Бывший заместитель посла США в Украине Джордж Кент обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в масштабной коррупции. Об этом он рассказал в интервью Ютуб-каналу Ukraїner Q. "Он стал генеральным прокурором и хотел разбогатеть. Он требовал свою долю от торговли янтарем в Ровно. Если это касалось помощи Украине, он хотел знать, где его доля из этих денег. Он и некоторые из его людей буквально думали, что у посольства США есть мешки с наличными, которые мы передаем его офису. Поэтому он хотел свой мешок. Мы не дали Генпрокуратуре ни копейки напрямую", - сказал Кент. По его словам, Луценко "очень открыто" намекал США о своем желании получить "свой мешок", тогда как помощь США проходила через международные организации. Напомним, сам Луценко заявлял о злоупотреблениях при освоении помощи, которую выделяло американское посольство, и вмешательстве диппредставительства США в работу украинских правоохранительных органов. А в 2019 году он помогал команде Дональда Трампа собирать компромат на сына Джо Байдена Хантера. Между тем Кент считается близким к Демократической партии США и был одним из идеологов создания в Украине антикоррупционной вертикали под патронажем западных стран.

