|
Экс-зампосла США обвинил Юрия Луценко в жесткой коррупции
11 декабря 2025 | 09:06
Бывший зампосла США рассказал, как обделил Юру Луценко, раздавая мешки с деньгами.
Бывший заместитель посла США в Украине Джордж Кент обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в масштабной коррупции. Об этом он рассказал в интервью Ютуб-каналу Ukraїner Q. "Он стал генеральным прокурором и хотел разбогатеть. Он требовал свою долю от торговли янтарем в Ровно. Если это касалось помощи Украине, он хотел знать, где его доля из этих денег. Он и некоторые из его людей буквально думали, что у посольства США есть мешки с наличными, которые мы передаем его офису. Поэтому он хотел свой мешок. Мы не дали Генпрокуратуре ни копейки напрямую", - сказал Кент. По его словам, Луценко "очень открыто" намекал США о своем желании получить "свой мешок", тогда как помощь США проходила через международные организации. Напомним, сам Луценко заявлял о злоупотреблениях при освоении помощи, которую выделяло американское посольство, и вмешательстве диппредставительства США в работу украинских правоохранительных органов. А в 2019 году он помогал команде Дональда Трампа собирать компромат на сына Джо Байдена Хантера. Между тем Кент считается близким к Демократической партии США и был одним из идеологов создания в Украине антикоррупционной вертикали под патронажем западных стран.
также читайте
[04.12.2025]
[03.12.2025]
[02.12.2025]
[02.12.2025]
|
по теме
Подвійний вибух в Києві: один загиблий, четверо постраждалих
11. 12. 2025 | 20:06
Сьогодні о 15 годині, на парковці по вулиці Ревуцького,56,що на лівому березі Києвп стався вибух. Загинув молодший сержант НГУ, 1976 р.н., постраждали старший солдат НГУ та охоронець.
Миндичгейт теперь в Израиле
11. 12. 2025 | 18:22
Подробиці з життя Скррохов, яку обшукали
05. 12. 2025 | 12:50
справа Анни Скороход: її помічник чеченець Руслан Джамбулатов має брата Рустама, який взяв $250 тис з земляка Імрана Ісаєва, щоб його не внесли до санкційного списку РНБОУ. Питання не вирішив, гроші не віддав. Почалися претензії/розборки. Спір вирішили старійшини. Але не до кінця
У народної депутатки Скороход проходять обшук
05. 12. 2025 | 10:58
Служба безпеки України, НАБУ та САП викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України, її підозрюють в отриманні крупного хабаря. За даними джерел УП, йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход. Наразі у неї проводяться обшуки.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»