Крах японской космической программы

22 декабря 2025 | 14:42

Японская программа космических полетов получила сегодня болезненный удар и приостановлена на неопределенное время: провалом закончилась попытка запуска очередного спутника собственной национальной системы позиционирования «Митибики» («Указывающий путь»), призванной снять зависимость страны от американской GPS.

Дело даже не в самом спутнике – его не смогли вывести на орбиту из-за сбоя во второй ступени новейшей японской ракеты-носителя Н-3, которая рассматривалась как главный компонент всех космических усилий Токио. Двигатель там прекратил работу намного раньше положенного – и причины этого пока не знают специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA)/ С Н-3 происходит уже вторая неудача, и теперь решено провести полный анализ всех систем ракеты, на что уйдет, конечно, масса времени. Это срывает японские планы формирования собственного варианта GPS, график доставки грузов к Международной космической станции, план запуска автоматического исследовательского модуля к Марсу. Перед этим ракета Н-3 успешно запускалась пять раз подряд. Ее длина – 57 метров, вес без спутников – 422 тонны. грузоподъемность — от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Для создания некоторых деталей ракеты, которую начали разрабатывать в 2013 году, использовались 3D-принтеры, что позволило существенно снизить стоимость ее производства. Сейчас Япония имеет на орбите пять спутников системы «Митибики», она функционирует в сотрудничестве с американской GPS. Предполагалось к февралю 2026 года довести ее до штатного состава в семь спутников, но теперь этот план сорван. В нынешнем урезанном составе система «Митибики» обеспечивает точность позиционирования в 5-10 метров – так же, как и сама GPS. По японским данным, российский «Глонасс» дает точность 10–25 метров, китайская «Бэйдоу» - 10–15 метров, европейская Galileo – 15–20 метров. Японская «Митибики», как уверяют ее разработчики, при работе в полном составе в 7 спутников станет обеспечивать стандартную точность позиционирования в 1 метр. Более того, при оснащении автомобилей и прочих пользователей новой аппаратурой этот показатель обещают довести до нескольких сантиметров. Но когда теперь это будет?



