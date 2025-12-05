ТЕМА

У народної депутатки Скороход проходять обшук

05 декабря 2025 | 10:58

Служба безпеки України, НАБУ та САП викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України, її підозрюють в отриманні крупного хабаря. За даними джерел УП, йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход. Наразі у неї проводяться обшуки.


За даними джерел УП, задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США. У НАБУ та САП та СБУ підтвердили, що викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. "Тривають першочергові слідчі дії", - говориться у повідомленні. Скороход пов'язують із Коломойським.

