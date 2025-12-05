|
У народної депутатки Скороход проходять обшук
05 декабря 2025 | 10:58
Служба безпеки України, НАБУ та САП викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України, її підозрюють в отриманні крупного хабаря. За даними джерел УП, йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход. Наразі у неї проводяться обшуки.
За даними джерел УП, задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США. У НАБУ та САП та СБУ підтвердили, що викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. "Тривають першочергові слідчі дії", - говориться у повідомленні. Скороход пов'язують із Коломойським.
по теме
Подробиці з життя Скррохов, яку обшукали
05. 12. 2025 | 12:50
справа Анни Скороход: її помічник чеченець Руслан Джамбулатов має брата Рустама, який взяв $250 тис з земляка Імрана Ісаєва, щоб його не внесли до санкційного списку РНБОУ. Питання не вирішив, гроші не віддав. Почалися претензії/розборки. Спір вирішили старійшини. Але не до кінця
Населення України буде 9 млн?
05. 12. 2025 | 08:28
До 9 млн жителів може скоротитися населення України до 2100 року, — Reuters пише , що Україна перебуває на межі демографічної катастрофи.
Убийц сына харьковского вице-мэра задержали в Одессе
04. 12. 2025 | 10:17
Предполагаемых убийц 21-летнего Данилы Кузьмина, сына харьковского вице-мэра Сергея Кузьмина, задержали в Одессе. Как сообщили в пресс-службе Киевского райсуда города, 2 декабря к двоим мужчинам применили временный арест сроком на 40 суток.
ГУР победил ЗСУ в битве за санаторий под Киевом
04. 12. 2025 | 10:11
В Конча-Заспе произошло столкновение между военнослужащими Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел на территории санатория "Жовтень". Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
