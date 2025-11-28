Проблемы экономики Китая множатся

28 ноября 2025 | 12:58

Из 5,3 тыс. зарегистрированных на биржах ведущих китайских компаний 24 процента свели операции с января по сентябрь нынешнего года с дефицитом. Это наихудший показатель с 2002 года, когда стали вестись такие подсчеты, свидетельствуют открытые статистические данные КНР.

Самая плохая ситуация – в охваченном затяжным кризисом строительно-риэлторском секторе, а также в производстве солнечных батарей, которое угодило в ситуацию очень существенного перепроизводства. Там в дефиците – примерно половина компаний. Площадь проданного нового жилья с января по сентябрь вновь сократилась – на сей раз на 6 процентов по сравнению с ситуацией год назад. Обстановка с доходностью практически неуклонно ухудшается с 2017 года, когда от дефицита страдали всего 7 процентов китайских фирм. К тому же с января по сентябрь сокращение прибылей произошло у 30 с лишним процентов компаний, выросли они – только у 40 процентов. Из 21 компании автомобилестроительного сектора шесть тоже оказались в дефиците. Даже у флагмана отрасли, успешной и очень агрессивной BYD, прибыли упали на 8 процентов. Это связано с ожесточенной конкуренцией, которая вынуждает при общем росте продаж существенно сбивать цены на автомобили. По японским оценкам, полностью благоприятная ситуация в Китае наблюдается в основном только в производстве полупроводников и в некоторых других отраслях, специально отобранных властями. Им предоставляют массированные льготы – дотации, налоговые скидки, особый режим для продукции национального производства. В результате доходность в производстве полупроводников для систем искусственного интеллекта подскочила с января по сентябрь на 50 процентов. Главная причина китайских проблем – вялый внутренний спрос. С января по сентябрь прибыли в торговле в целом и в рознице в частности упали на 35 процентов, в продаже продовольствия – на 5 процентов.



