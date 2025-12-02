В Вене горит украинская єлита. Буквально

02 декабря 2025 | 09:50

Украинец, которого нашли сожженным в "Мерседесе" в Вене, вероятно, сын заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Сергея Кузьмина. Об этом пишет "Думка" со ссылкой на "двух источников в политических кругах".

По данны издания, сейчас Сергей Кузьмин находится в Вене для проведения процедуры опознания и других юридических процедур.



Ранее этого чиновника считали человеком, близким к бывшему нардепу-регионалу, бизнесмену и миллионеру Игорю Абрамовичу. При этом источники отвергают политический подтекст убийства.

Как сообщалось, на днях в столице Австрии в сожженном автомобиле нашли тело молодого человека. Вероятно, речь идет о 21-летнем гражданине Украины. Сейчас идет процедура опознания через анализ ДНК.



Вскрытие показало, что мужчину убили. Возможно, на 21-летнего мужчину напали, положили на заднее сиденье, а затем подожгли автомобиль, чтобы замести следы. Следователи называют удушье или тепловой удар возможными причинами смерти.

Позже СМИ писали, что украинца перед смертью избила группа мужчин в подземном гараже венской гостиницы.