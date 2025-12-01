Про техдиректора «Файєр поінта»/Фламинго

01 декабря 2025 | 09:31

Терех Ірина Вячеславівна (1992 г.р. Харьков) училась в КНУБА, который бросила на 3 курсе. Вышла замуж в 18 лет, развелась в 24. Бывший муж дважды в розыске по ст.336 ККУ (ухылянт)

В 2012-16 гг работала у застройщика Ваврыша. Лично владела его фирмой «Сага девелопмент», что породило версию слива информации о Фламинго Вавришу и его приятелю... До 2022 занималась производством «архитектурного бетона» в 2024 году учредила фирму ТОВ "СТЕЛЛАР ДЖЕТ" (занимается НИОКР), которая за 6 мес 2025 года получила 800 миллионов чистой прибыли! В апреле 2025 года Терех купила LEXUS LX 500D. По адресу её прописки находится дом-усадьба в лесу возле Киева, который поражает воображение. В августе 2025 в интервью западным СМИ она заявила - «Файєр поінт» производит 50 Фламинго в месяц Слухи о близости хозяина «Файєр поінта» Штилермана с Терех – бред. В коментах его фото с другой девушкой. Штилерман православный, что удивительно, как и всё что связано с этим вернером-фон-брауном ТГК Bond news



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :