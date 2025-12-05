ТЕМА

Населення України буде 9 млн?

05 декабря 2025 | 08:28

До 9 млн жителів може скоротитися населення України до 2100 року, — Reuters пише , що Україна перебуває на межі демографічної катастрофи.


Через повномасштабну війну, населення України скоротилося з 42 млн до 36 млн. Очікується, що до 2051 року це число знизиться до 25 млн.

Україна також має на сьогодні найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі (1 новонороджений на 3 смерті)



