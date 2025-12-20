Средняя Азия с японцами решили уделать Транссиб

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити договорилась сегодня о том, что Токио примет самое активное участие в стратегически важном проекте расширения и модернизации т. н. «каспийского транспортного коридора»,

соединяющего бывшие советские республики Центральной Азии с Евросоюзом, минуя Россию. Соответствующие решения приняты на встрече в Токио главы японского правительства с президентами пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Туркменистана и Узбекистана. В развитии этой трассы пока наибольшую активность проявлял Пекин, однако он на данном этапе занят обустройством железных дорог между городом Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и востоком Узбекистана и далее с Казахстаном. Теперь Токио вклинивается в западную часть проекта – в модернизацию железнодорожного коридора из Казахстана и Туркменистана через Каспий в Азербайджан и далее в Турцию. Пока это очень хилая трасса – и дело не только в устарелости и архаичности транспортной инфраструктуры. Не совпадают таможенные процедуры, они основаны на оформлении массы бумаг, долгих проверках грузов вручную. В результате контейнер из Казахстана идет по этой трассе в условную Румынию примерно 50 дней. Это вдвое больше, чем по Транссибу, хотя географически путь через РФ заметно длиннее. Япония теперь предложила на выгодных финансовых условиях ликвидировать весь бумажный документооборот по «каспийскому коридору» и перевести его в цифру. Токио также готов на основе своего льготного финансирования осуществить там проект введения единых таможенных правил. Наконец, японцы предлагают предоставить рентгеновское оборудование, позволяющее существенно ускорить проверку больших объемов грузов. Наконец, они готовы заняться реконструкцией обветшавших мостов. По расчетам Токио, это позволит вдвое сократить время, необходимое для движения по этому коридору - т. е. сравнять его с параметрами Транссиба. При этом пропускная способность каспийского маршрута пока в десятки раз меньше, чем у трассы через Россию. Кстати, на саммите в Токио с лидерами стран Центральной Азии договорились и о других проектах – в первую очередь о совместной разработке редкоземельных металлов. Япония находится в сильной зависимости на этом направлении от Китая и намерена всеми силами ее уменьшать. Странам Центральной Азии предложены технологии искусственного интеллекта для модернизации их горнорудной промышленности. Всего речь идет о проектах с инвестициями на сумму около 3 триллионов иен (около 19 млрд долларов) в течение пяти лет. Сумма пока не слишком велика, но японцы настроены включаться в работу – токийская печать и без того критикует свое правительство за потерю инициативы в стратегически важной Центральной Азии.



