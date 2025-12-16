Китайцы никогда не догонят США

16 декабря 2025 | 14:40

Валовой внутренний продукт Китая уже в ближайшее время может превысить уровень в 60 процентов от американского ВВП, однако КНР не сможет догнать и, тем более, обогнать США по этому показателю. С таким утверждением выступил сегодня в своем ежегодном докладе Японский центр экономических исследований (JCER), связанный с ведущей деловой газетой страны «Никкэй».

Его эксперты полагают, что к 2040 году ВВП Китая может даже превысить объем в 80 процентов от американского, однако соревнование на этом, скорее всего, и закончится. В JCER указывают на нарастание проблем в экономике КНР, хотя пока в ней продолжается внушительный рост, пусть и затухающий. В 2025 году китайский ВВП, по прогнозу центра, увеличится на 4,9 процента, в 2026 - на 4,5, в 2027 – на 4,4. В 2029 темпы роста упадут до 3,9 процентов, а в 2030 – до 3,8 процента. Это консервативный прогноз: сокращение может быть более крупным в случае продолжения в острой фазе экономической войны между КНР и США. Компартия Китая в октябре утвердила очередной 5-летний план развития народного хозяйства на 2026 – 2030 годы. Однако в нем даже не приводятся конкретные цели в плане эконмического роста. Японские эксперты указывают на общую вялость потребительского спроса в Китае, на опасные дефляционные тенденции в его экономике, на затяжной кризис в строительно-риэлторской сфере. Долговременная проблема – падение рождаемости и сокращение населения, что будет создавать трудности с трудовыми ресурсами. В то же время китайцы богатеют – это факт. В 2026 году ВВП на душу населения в КНР вырастет на 7 процентов и выйдет на отметку 14 740 долларов. По классификации Всемирного банка, это соответствует уровню «страны с высокими доходами». В то же время в Японии ВВП на душу населения превышает сейчас в зависимости от курса иены где-то 37 тысяч долларов.



