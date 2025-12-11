|
Подвійний вибух в Києві: один загиблий, четверо постраждалих
11 декабря 2025 | 20:06
Сьогодні о 15 годині, на парковці по вулиці Ревуцького,56,що на лівому березі Києвп стався вибух. Загинув молодший сержант НГУ, 1976 р.н., постраждали старший солдат НГУ та охоронець.
Після вибуху на місце прибув екіпаж поліції та під час надання допомоги постраждалим відбувся другий вибух, внаслідок якого постраждали двоє поліцейських. За попереднім висновком вибухотехотехників вибухнули 2 саморобні вибухові пристрої.
также читайте
[04.12.2025]
[03.12.2025]
[02.12.2025]
[02.12.2025]
|
по теме
Миндичгейт теперь в Израиле
11. 12. 2025 | 18:22
Экс-зампосла США обвинил Юрия Луценко в жесткой коррупции
11. 12. 2025 | 09:06
Бывший зампосла США рассказал, как обделил Юру Луценко, раздавая мешки с деньгами.
Подробиці з життя Скррохов, яку обшукали
05. 12. 2025 | 12:50
справа Анни Скороход: її помічник чеченець Руслан Джамбулатов має брата Рустама, який взяв $250 тис з земляка Імрана Ісаєва, щоб його не внесли до санкційного списку РНБОУ. Питання не вирішив, гроші не віддав. Почалися претензії/розборки. Спір вирішили старійшини. Але не до кінця
У народної депутатки Скороход проходять обшук
05. 12. 2025 | 10:58
Служба безпеки України, НАБУ та САП викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України, її підозрюють в отриманні крупного хабаря. За даними джерел УП, йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход. Наразі у неї проводяться обшуки.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»