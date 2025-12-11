Подвійний вибух в Києві: один загиблий, четверо постраждалих

11 декабря 2025 | 20:06

Сьогодні о 15 годині, на парковці по вулиці Ревуцького,56,що на лівому березі Києвп стався вибух. Загинув молодший сержант НГУ, 1976 р.н., постраждали старший солдат НГУ та охоронець.

Після вибуху на місце прибув екіпаж поліції та під час надання допомоги постраждалим відбувся другий вибух, внаслідок якого постраждали двоє поліцейських. За попереднім висновком вибухотехотехників вибухнули 2 саморобні вибухові пристрої.



